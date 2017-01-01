Раджабов выиграл этап Гран-при ФИДЕ в Женеве; Эльянов – 11-й

Шахматы. Гран-при. Третий этап. Женева (Швейцария). 15 июля

Сегодня, 15 июля, в Женеве (Швейцария) завершился третий этап Гран-при ФИДE. Призовой фонд турнюра 130,000 €.В матче заключительного, девятого, тура украинский гроссмейcтериграл белыми фигурами с венгром Рихардом Раппортом. Партия завершилась с ничейным результатом, как и шесть других, в том числе между лидером Теймуром Раджабовым из Азербайджана и его ближайшим преследователем россиянином Яном Непомнящим.Победы одержали россиянин Петр Свидлер над китаянкой Хоу Ифань и армянин Левон Аронян над Салемом Салехом из ОАЭ.В итоге Раджабов стал победителем этапа, набрав 6 очков. Второе место поделили россияне Ян Непомнящий и Александр Грищук (по 5,5).Украинец Павел Эльянов разделил 11-е место с Дмитрием Яковенко (Россия), Левоном Ароняном (Армения) и Борисом Гельфандом (Израиль).Напомним, в первом туре Эльянов победил китаянку Хоу Ифань, во втором уступил Теймуру Раджабову (Азербайджан), в третьем взял верх над россиянином Яном Непомнящим, в четвертом сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, в пятом – проиграл россиянину Александру Грищуку, в шестом уступил китайцу Ли Чао, в седьмом выиграл у Салема Салеха (ОАЭ), в восьмом сыграл вничью с израильтянином Борисом Гельфандом.Гран-при ФИДЕ 2017 — серия из 4 шахматных турниров. Каждый игрок выступает в трех турнирах. Игроки, занявшие 1—2 места по итогам серии, примут участие в турнире претендентов 2018 года.На первом этапе в Шардже победителем стал Александр Грищук (Россия), на втором в Москве – Дин Лижэнь (Китай).Петр Свидлер (Россия) – Хоу Ифань (Китай) – 1:0Левон Аронян (Армения) – Салем Салех (ОАЭ) – 1:0Ян Непомнящий (Россия) – Теймур Раджабов (Азербайджан) – 0,5:0,5Аниш Гири (Нидерланды) – Александр Грищук (Россия) – 0,5:0,5Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Ли Чао (Китай) – 0,5:0,5Александр Рязанцев (Россия) – Майкл Адамс (Англия) – 0,5:0,5Пентала Харикришна (Индия) – Дмитрий Яковенко (Россия) – 0,5:0,5Эрнесто Инаркиев (Россия) – Борис Гельфанд (Израиль) – 0,5:0,5(Украина) – Рихард Раппорт (Венгрия) – 0,5:0,51. Раджабов – 6 очков.2-3. Грищук, Непомнящий – по 5,54-10. Свидлер, Харикришна, Рязанцев, Мамедьяров, Ли Чао, Гири, Адамс – по 511-14., Яковенко, Гельфанд, Аронян – по 4,515. Инаркиев – 416-17. Хоу Ифань, Раппорт – по 2,518. Салех – 2