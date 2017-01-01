На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Эльянов сыграл вничью с Гельфандом в 8-м туре на этапе Гран-при FIDE в Женеве

Эльянов сыграл вничью с Гельфандом в 8-м туре на этапе Гран-при FIDE в Женеве

В Женеве (Швейцария) проходит третий этап Гран-при ФИДE.

В матче восьмого тура украинский гроссмейcтер Павел Эльянов, играя черными фигурами, разошелся миром с Борисом Гельфандом из Израиля. Также вничью завершились еще четыре партии.
 
Победы одержали четыре гроссмейстера: россиянин Ян Непомнящий, взявший верх на Левоном Ароняном из Армении, китаец Ли Чао победивший Пенталу Харикришну из Индии, голландец Аниш Гири, выигравший у китаянки Хоу Ифань и англичанин Майкл Адамс, обыгравший венгра Рихарда Раппорта.

После семи туров в активе Эльянова 4 очка и он делит 10-13 места с россиянами Дмитрием Яковенко и Петром Свидлером, а также с Борисом Гельфандом из Израиля.
 
Единоличное лидерство удерживает Теймур Раджабов, набравший 5,5 очков. На пол очка от него отстают россияне Александр Грищук и Ян Непомнящий.

В заключительном, девятом, туре Эльянов будет играть белыми фигурами с венгром Рихардом Раппортом.

Шахматы. Гран-при. Третий этап. Женева (Швейцария). 14 июля
8-й тур
Ян Непомнящий (Россия) — Левон Аронян (Армения) – 1:0
Ли Чао (Китай) – Пентала Харикришна (Индия) – 1:0
Хоу Ифань (Китай) – Аниш Гири (Нидерланды) – 0:1
Рихард Раппорт (Венгрия) – Майкл Адамс (Англия) – 0:1
Теймур Раджабов (Азербайджан) – Александр Рязанцев (Россия) — 0,5:0,5
Александр Грищук (Россия) – Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 0,5:0,5
Борис Гельфанд (Израиль) – Павел ЭЛЬЯНОВ (Украина) – 0,5:0,5
Дмитрий Яковенко (Россия) — Эрнесто Инаркиев (Россия) — 0,5:0,5
Салем Салех (ОАЭ) – Петр Свидлер (Россия) — 0,5:0,5

Турнирное положение после восьми туров
1. Раджабов – 5,5 очков
2-3. Грищук, Непомнящий – по 5
4-9. Мамедьяров , Гири, Харикришна, Адамс, Ли Чао, Рязанцев – по 4,5
10-13. Свидлер, ЭЛЬЯНОВ, Гельфанд, Яковенко – по 4
14-15. Аронян, Инаркиев – по 3
16. Хоу Ифань – 2,5
17-18. Раппорт, Салех – по 2
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Эльянов победил в седьмом туре Салеха на этапе Гран-при FIDE в Женеве
Эльянов проиграл Ли Чао в шестом туре этапа Гран-при ФИДE в Женеве
Эльянов победил Непомнящего в третьем туре этапа Гран-при ФИДE в Женеве
Павел Эльянов победил Хоу Ифань в первом туре этапа Гран-при ФИДE в Женеве
Эльянов сыграл вничью с Войташеком в 8-м туре на турнире Вейк-ан-Зее
Эльянов сыграл вничью с Уэсли Со в 7-м туре на турнире Вейк-ан-Зее
Эльянов сыграл вничью с Андрейкиным в 9-м туре на турнире Вейк-ан-Зее
Эльянов сыграл вничью с И Веем в 10-м туре на турнире Вейк-ан-Зее
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Эльянов сыграл вничью с Гельфандом в 8-м туре на этапе Гран-при FIDE в Женеве
Эльянов победил в седьмом туре Салеха на этапе Гран-при FIDE в Женеве
Эльянов проиграл Ли Чао в шестом туре этапа Гран-при ФИДE в Женеве
Эльянов победил Непомнящего в третьем туре этапа Гран-при ФИДE в Женеве
Гарри Каспаров возобновит карьеру после 12-летнего перерыва

Последние новости спорта

19:24 Австралиец Мэттьюс победил на 14-м этапе «Тур де Франс»; Гривко – 150-й (+Видео) 60 | Велоспорт

18:52 «Тур де Франс». Уран оштрафован на 20 секунд за то, что взял питание на запрещенном участке трассы 86 | Велоспорт

18:17 Мугуруса стала чемпионкой Уимблдона, обыграв в финале Винус Уильямс 121 | Теннис / Главные новости спорта

16:34 Формула-1. Гран-при Великобритании. Хэмилтон – завоевал поул 140 | Формула-1

15:59 Эльянов сыграл вничью с Гельфандом в 8-м туре на этапе Гран-при FIDE в Женеве 94 | Шахматы

15:11 Синхронистка Анна Волошина – бронзовый призер ЧМ в технической программе 116 | Синхронное плавание / Главные новости спорта

14:28 Падди Лоу: Вокруг темы штрафов идет интересная дискуссия 94 | Формула-1

14:18 Боттас, Риккардо и Алонсо потеряют позиции на старте Гран-при Великобритании 145 | Формула-1

13:47 Формула-1. Гран-при Великобритании. Хэмилтон – лучший в третьей сессии свободных заездов 106 | Формула-1

13:28 Владислав Мазур – чемпион Европы среди молодежи в прыжках в длину 270 | Легкая атлетика / Главные новости спорта

Все новости

ФОТО

Первая пресс-конференция Ломаченко и Марриаги (Фото)

Пресс-конференция Мейвезера и Макгрегора (Фото)

Поражение Мэнни Пакьяо от Джеффа Хорна в фотографиях

Мэнни Пакьяо vs Джефф Хорн: Взвешивание (Фото, Видео)

Тарас Шелестюк vs Хесус Альварес Родригес: результаты взвешивания (Фото)

Бой Андре Уорд – Сергей Ковалев II в фотографиях

НХЛ. «Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли в сезоне 2016/2017 (Фото)

ВИДЕО

Мейвезер осыпал Макгрегора долларами на пресс-конференции (Видео)

Промо боя: Василий Ломаченко VS Мигель Марриага

Пресс-конференция Ломаченко vs Марриага: дуэль взглядов (Видео)

Пакьяо проиграл Хорну и потерял титул чемпиона WBO (+Видео)

Тарас Шелестюк досрочно победил Хесуса Родригеса (+Видео)

Поветкин vs Руденко (Видео боя)

Иван Голуб потерпел первое поражение в карьере (+Видео)





Топ-новости недели

Мугуруса стала чемпионкой Уимблдона, обыграв в финале Винус Уильямс
Синхронистка Анна Волошина – бронзовый призер ЧМ в технической программе
Владислав Мазур – чемпион Европы среди молодежи в прыжках в длину
Михаил Кохан и Ярослава Магучих - чемпионы мира U18 по легкой атлетике
Марта Костюк вышла в полуфинал парного юниорского Уимблдона








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июль 2017 (208)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги