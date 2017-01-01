Эльянов сыграл вничью с Гельфандом в 8-м туре на этапе Гран-при FIDE в Женеве

Шахматы. Гран-при. Третий этап. Женева (Швейцария). 14 июля

В Женеве (Швейцария) проходит третий этап Гран-при ФИДE.В матче восьмого тура украинский гроссмейcтер, играя черными фигурами, разошелся миром с Борисом Гельфандом из Израиля. Также вничью завершились еще четыре партии.Победы одержали четыре гроссмейстера: россиянин Ян Непомнящий, взявший верх на Левоном Ароняном из Армении, китаец Ли Чао победивший Пенталу Харикришну из Индии, голландец Аниш Гири, выигравший у китаянки Хоу Ифань и англичанин Майкл Адамс, обыгравший венгра Рихарда Раппорта.После семи туров в активе Эльянова 4 очка и он делит 10-13 места с россиянами Дмитрием Яковенко и Петром Свидлером, а также с Борисом Гельфандом из Израиля.Единоличное лидерство удерживает Теймур Раджабов, набравший 5,5 очков. На пол очка от него отстают россияне Александр Грищук и Ян Непомнящий.В заключительном, девятом, туре Эльянов будет играть белыми фигурами с венгром Рихардом Раппортом.Ян Непомнящий (Россия) — Левон Аронян (Армения) – 1:0Ли Чао (Китай) – Пентала Харикришна (Индия) – 1:0Хоу Ифань (Китай) – Аниш Гири (Нидерланды) – 0:1Рихард Раппорт (Венгрия) – Майкл Адамс (Англия) – 0:1Теймур Раджабов (Азербайджан) – Александр Рязанцев (Россия) — 0,5:0,5Александр Грищук (Россия) – Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 0,5:0,5Борис Гельфанд (Израиль) – Павел ЭЛЬЯНОВ (Украина) – 0,5:0,5Дмитрий Яковенко (Россия) — Эрнесто Инаркиев (Россия) — 0,5:0,5Салем Салех (ОАЭ) – Петр Свидлер (Россия) — 0,5:0,51. Раджабов – 5,5 очков2-3. Грищук, Непомнящий – по 54-9. Мамедьяров , Гири, Харикришна, Адамс, Ли Чао, Рязанцев – по 4,510-13. Свидлер, ЭЛЬЯНОВ, Гельфанд, Яковенко – по 414-15. Аронян, Инаркиев – по 316. Хоу Ифань – 2,517-18. Раппорт, Салех – по 2