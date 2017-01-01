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Эльянов победил в седьмом туре Салеха на этапе Гран-при FIDE в Женеве

Эльянов победил в седьмом туре Салеха на этапе Гран-при FIDE в Женеве

В Женеве (Швейцария) проходит третий этап Гран-при ФИДE. В турнире принимают участие 18 шахматистов, соревнования проходят по швейцарской системе. Призовой фонд 130,000 €.

В матче седьмого тура украинский гроссмейcтер Павел Эльянов, играя белыми, одержал победу над Салемом Салехом (ОАЭ).

Победы одержали также Теймур Раджабов (Азербайджан) над россиянином Петром Свидлером и Александр Рязанцев (Россия) над китайцем Ли Чао.

В остальных шести партиях соперники не смогли выявить победителя и разошлись миром.

Напомним, в первом туре Эльянов победил китаянку Хоу Ифань, во втором уступил Теймуру Раджабову (Азербайджан), в третьем взял верх над россиянином Яном Непомнящим,  в четвертом сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, в пятом – проиграл россиянину Александру Грищуку, в шестом проиграл китайцу Ли Чао.

После семи туров в активе Эльянова 3,5 очка и он делит 7-14 места.
 
Единоличным лидером стал Теймур Раджабов, набравший 5 очков. На пол очка от него отстают Грищук и Харикришна.

В восьмом туре Эльянов черными будет играть с Борисом Гельфандом из Израиля.

Гран-при ФИДЕ 2017 — серия из 4 шахматных турниров. Каждый игрок выступает в трех турнирах. Игроки, занявшие 1—2 места по итогам серии, примут участие в турнире претендентов 2018 года.

На первом этапе в Шардже победителем стал Александр Грищук (Россия), на втором в Москве – Дин Лижэнь (Китай).

Шахматы. Гран-при. Третий этап. Женева (Швейцария). 13 июля
7-й тур
Салем Салех (ОАЭ) — Павел ЭЛЬЯНОВ (Украина) — 0:1
Александр Рязанцев (Россия) — Ли Чао (Китай) — 1:0
Пётр Свидлер (Россия) — Теймур Раджабов (Азербайджан) — 0:1
Ян Непомнящий (Россия) — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 0,5:0,5
Майкл Адамс (Англия) — Дмитрий Яковенко (Россия) — 0,5:0,5
Аниш Гири (Нидерланды) — Левон Аронян (Армения) — 0,5:0,5
Пентала Харикришна (Индия) — Александр Грищук (Россия) — 0,5:0,5
Рихард Раппорт (Венгрия) — Эрнесто Инаркиев (Россия) — 0,5:0,5
Хоу Ифань (Китай) — Борис Гельфанд (Израиль) — 0,5:0,5

Турнирное положение после семи туров
1. Теймур Раджабов — 5,0
2-3. Грищук,  Харикришна — по  4,5
4-6. Мамедьяров, Непомнящий, Рязанцев – по 4
7-14. Аронян, Гири,  Свидлер, ЭЛЬЯНОВ, Адамс, Ли Чао, Гельфанд, Яковенко – по 3,5
15. Инаркиев – 3
16. Хоу Ифань – 2,5
17. Раппорт – 2
18. Салех – 1,5
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