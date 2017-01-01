Эльянов победил в седьмом туре Салеха на этапе Гран-при FIDE в Женеве

Шахматы. Гран-при. Третий этап. Женева (Швейцария). 13 июля

В Женеве (Швейцария) проходит третий этап Гран-при ФИДE. В турнире принимают участие 18 шахматистов, соревнования проходят по швейцарской системе. Призовой фонд 130,000 €.В матче седьмого тура украинский гроссмейcтер, играя белыми, одержал победу над Салемом Салехом (ОАЭ).Победы одержали также Теймур Раджабов (Азербайджан) над россиянином Петром Свидлером и Александр Рязанцев (Россия) над китайцем Ли Чао.В остальных шести партиях соперники не смогли выявить победителя и разошлись миром.Напомним, в первом туре Эльянов победил китаянку Хоу Ифань, во втором уступил Теймуру Раджабову (Азербайджан), в третьем взял верх над россиянином Яном Непомнящим, в четвертом сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, в пятом – проиграл россиянину Александру Грищуку, в шестом проиграл китайцу Ли Чао.После семи туров в активе Эльянова 3,5 очка и он делит 7-14 места.Единоличным лидером стал Теймур Раджабов, набравший 5 очков. На пол очка от него отстают Грищук и Харикришна.В восьмом туре Эльянов черными будет играть с Борисом Гельфандом из Израиля.Гран-при ФИДЕ 2017 — серия из 4 шахматных турниров. Каждый игрок выступает в трех турнирах. Игроки, занявшие 1—2 места по итогам серии, примут участие в турнире претендентов 2018 года.На первом этапе в Шардже победителем стал Александр Грищук (Россия), на втором в Москве – Дин Лижэнь (Китай).Салем Салех (ОАЭ) — Павел ЭЛЬЯНОВ (Украина) — 0:1Александр Рязанцев (Россия) — Ли Чао (Китай) — 1:0Пётр Свидлер (Россия) — Теймур Раджабов (Азербайджан) — 0:1Ян Непомнящий (Россия) — Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 0,5:0,5Майкл Адамс (Англия) — Дмитрий Яковенко (Россия) — 0,5:0,5Аниш Гири (Нидерланды) — Левон Аронян (Армения) — 0,5:0,5Пентала Харикришна (Индия) — Александр Грищук (Россия) — 0,5:0,5Рихард Раппорт (Венгрия) — Эрнесто Инаркиев (Россия) — 0,5:0,5Хоу Ифань (Китай) — Борис Гельфанд (Израиль) — 0,5:0,51. Теймур Раджабов — 5,02-3. Грищук, Харикришна — по 4,54-6. Мамедьяров, Непомнящий, Рязанцев – по 47-14. Аронян, Гири, Свидлер, ЭЛЬЯНОВ, Адамс, Ли Чао, Гельфанд, Яковенко – по 3,515. Инаркиев – 316. Хоу Ифань – 2,517. Раппорт – 218. Салех – 1,5