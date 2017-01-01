Эльянов проиграл Ли Чао в шестом туре этапа Гран-при ФИДE в Женеве

Шахматы. Гран-при. Третий этап. Женева (Швейцария). 12 июля

В Женеве (Швейцария) проходит третий этап Гран-при ФИДE. В турнире принимают участие 18 шахматистов, соревнования проходят по швейцарской системе. Призовой фонд 130,000 €.В матче шестого тура украинский гроссмейcтер, играя черными, потерпел поражение от китайца Ли Чао.Победы одержали Пентала Харикришна (Индия) над Левоном Ароняном (Армения), россиянин Ян Непомнящий над своим соотечественником Эрнесто Инаркиевым, Александр Рязанцев (Россия) над Рихардом Раппортом (Венгрия) и китаянка Хоу Ифань над Салемом Салехом из ОАЭ.В остальных четырех партиях соперники не смогли выявить победителя и разошлись миром.Напомним, в первом туре Эльянов победил китаянку Хоу Ифань, во втором уступил Теймуру Раджабову (Азербайджан), в третьем взял верх над россиянином Яном Непомнящим, в четвертом сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, в пятом – проиграл россиянину Александру Грищуку.После шести туров в активе Эльянова 2,5 очка и он делит 14-15 места с Инаркиевым.Лидерство делят Грищук, Раджабов и Харикришна, набравшие по 4 очка. На пол очка от них отстают Свидлер, Непомнящий, Мамедьяров и Ли Чао.В седьмом туре Эльянову будет противостоять Салем Салех (ОАЭ).Гран-при ФИДЕ 2017 — серия из 4 шахматных турниров. Каждый игрок выступает в трех турнирах. Игроки, занявшие 1—2 места по итогам серии, примут участие в турнире претендентов 2018 года.На первом этапе в Шардже победителем стал Александр Грищук (Россия), на втором в Москве – Дин Лижэнь (Китай).Ли Чао (Китай) – Павел ЭЛЬЯНОВ (Украина) — 1:0Левон Аронян (Армения) – Пентала Харикришна (Индия) — 0:1Ян Непомнящий (Россия) – Эрнесто Инаркиев (Россия) — 1:0Рихард Раппорт (Венгрия) – Александр Рязанцев (Россия) - 0:1Салем Салех (ОАЭ) – Хоу Ифань (Китай) — 0:1Александр Грищук (Россия) – Теймур Раджабов (Азербайджан) — 0,5:0,5Петр Свидлер (Россия) – Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 0,5:0,5Дмитрий Яковенко (Россия) – Аниш Гири (Нидерланды) — 0,5:0,5Борис Гельфанд (Израиль) – Майкл Адамс (Англия) — 0,5:0,51-3. Грищук, Раджабов, Харикришна – по 4 очка4-7. Свидлер, Непомнящий, Мамедьяров, Ли Чао – по 3,58-13. Яковенко, Рязанцев, Аронян, Гири, Адамс, Гельфанд – по 314-15. Эльянов, Инаркиев — по 2,516. Хоу Ифань - 217-18. Раппорт, Салех – по 1,5