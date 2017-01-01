Эльянов победил Непомнящего в третьем туре этапа Гран-при ФИДE в Женеве

Шахматы. Гран-при. Третий этап. Женева (Швейцария).8 июля

В Женеве (Швейцария) проходит третий этап Гран-при ФИДE. В турнире принимают участие 18 шахматистов, соревнования проходят по швейцарской системе. Призовой фонд 130,000 €.В матче третьего круга украинский гроссмейcтеродержал победу над россиянином Яном Непомнящим.Результативной также стала встреча, в которой россиянин Дмитрий Яковенко обыграл венгра Рихарда Раппорта.В остальных семи партиях соперники не смогли выявить победителя и разошлись миром.Напомним, в первом туре Эльянов победил китаянку Хоу Ифань, а во втором уступил Теймуру Раджабову (Азербайджан). После трех туров в активе Эльянова 2 очка и он среди гроссмейстеров, отстающих на пол-очка от лидера Теймура Раджабова (2,5).В четвертом туре Эльянов встретится с Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана.Гран-при ФИДЕ 2017 — серия из 4 шахматных турниров. Каждый игрок выступает в трех турнирах. Игроки, занявшие 1—2 места по итогам серии, примут участие в турнире претендентов 2018 года.На первом этапе в Шардже победителем стал Александр Грищук (Россия), на втором в Москве – Дин Лижэнь (Китай).(Украина) – Ян Непомнящий (Россия) – 1:0Рихард Раппорт (Венгрия) – Дмитрий Яковенко (Россия) – 0:1Майкл Адамс (Англия) – Александр Грищук (Россия) — 0,5:0,5Петр Свидлер (Россия) — Борис Гельфанд (Израиль) – 0,5:0,5Эрнесто Инаркиев (Россия) – Хоу Ифань (Китай) – 0,5:0,5Александр Рязанцев (Россия) – Салем Салех (ОАЭ) – 0,5:0,5Пентала Харикришна (Индия) – Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 0,5:0,5Левон Аронян (Армения) – Теймур Раджабов (Азербайджан) – 0,5:0,5Аниш Гири (Нидерланды) – Ли Чао (Китай) – 0,5:0,51. Раджабов – 2,5 очка2-7. Грищук, Мамедьяров, Аронян, ЭЛЬЯНОВ, Харикришна, Адамс – по 28-12. Гири, Свидлер, Яковенко, Гельфанд, Ли Чао – по 1,513-16. Инаркиев, Непомнящий, Хоу Ифань, Рязанцев – по 117-18. Раппорт, Салех – по 0,5