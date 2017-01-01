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Эльянов победил Непомнящего в третьем туре этапа Гран-при ФИДE в Женеве

Эльянов победил Непомнящего в третьем туре этапа Гран-при ФИДE в Женеве

В Женеве (Швейцария) проходит третий этап Гран-при ФИДE. В турнире принимают участие 18 шахматистов, соревнования проходят по швейцарской системе. Призовой фонд 130,000 €.

В матче третьего  круга украинский гроссмейcтер Павел Эльянов одержал победу над россиянином Яном Непомнящим.
Результативной также стала встреча, в которой россиянин Дмитрий Яковенко обыграл венгра Рихарда Раппорта.

В остальных семи партиях соперники не смогли выявить победителя и разошлись миром.

Напомним, в первом туре Эльянов победил китаянку Хоу Ифань, а во втором уступил Теймуру Раджабову (Азербайджан). После трех туров в активе Эльянова 2 очка и он среди гроссмейстеров, отстающих на пол-очка от лидера Теймура Раджабова (2,5).

В четвертом туре Эльянов встретится с Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана.

Гран-при ФИДЕ 2017 — серия из 4 шахматных турниров. Каждый игрок выступает в трех турнирах. Игроки, занявшие 1—2 места по итогам серии, примут участие в турнире претендентов 2018 года.

На первом этапе в Шардже победителем стал Александр Грищук (Россия), на втором в Москве – Дин Лижэнь (Китай).

Шахматы. Гран-при. Третий этап. Женева (Швейцария).8 июля
Третий тур
Павел ЭЛЬЯНОВ (Украина) – Ян Непомнящий (Россия) – 1:0
Рихард Раппорт (Венгрия) – Дмитрий Яковенко (Россия) – 0:1
Майкл Адамс (Англия) – Александр Грищук (Россия) — 0,5:0,5
Петр Свидлер (Россия) — Борис Гельфанд (Израиль) – 0,5:0,5
Эрнесто Инаркиев (Россия) – Хоу Ифань (Китай) – 0,5:0,5
Александр Рязанцев (Россия) – Салем Салех (ОАЭ) – 0,5:0,5
Пентала Харикришна (Индия) – Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 0,5:0,5
Левон Аронян (Армения) – Теймур Раджабов (Азербайджан) – 0,5:0,5
Аниш Гири (Нидерланды) – Ли Чао (Китай) – 0,5:0,5

Турнирное положение после трех туров
1. Раджабов – 2,5 очка
2-7. Грищук, Мамедьяров, Аронян, ЭЛЬЯНОВ, Харикришна, Адамс – по 2
8-12. Гири, Свидлер, Яковенко, Гельфанд, Ли Чао – по 1,5
13-16. Инаркиев, Непомнящий, Хоу Ифань, Рязанцев – по 1
17-18. Раппорт, Салех – по 0,5
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