Павел Эльянов победил Хоу Ифань в первом туре этапа Гран-при ФИДE в Женеве

Шахматы. Гран-при. Третий этап. Женева (Швейцария).

В Женеве (Швейцария) проходит третий этап Гран-при ФИДE. В турнире принимают участие 18 шахматистов, соревнования проходят по швейцарской системе. Призовой фонд 130,000 €.В матче первого круга украинский гроссмейтеродержал победу над китаянкой Хоу Ифань.Результатиdными также стали партии, в которых Теймур Раджабов (Азербайджан) победил Аниша Гири (Нидерланды), Пентала Харикришна (Индия) – россиянина Александра Рязанцева и англичанин Майкл Адамс - Салема Салеха из ОАЭ.В остальных пяти партиях соперники сыграли вничью.Во втором туре Эльянов встретится с Теймуром Раджабовым.Гран-при ФИДЕ 2017 — серия из 4 шахматных турниров. Каждый игрок выступает в трех турнирах. Игроки, занявшие 1—2 места по итогам серии, примут участие в турнире претендентов 2018 года.На первом этапе в Шардже победителем стал Александр Грищук (Россия), на втором в Москве – Дин Лижэнь (Китай).Павел ЭЛЬЯНОВ (Украина, 2739) — Хоу Ифань (Китай, 2666) — 1:0Теймур Раджабов (Азербайджан, 2724) — Аниш Гири (Нидерланды, 2775) — 1:0Пентала Харикришна (Индия, 2737) — Александр Рязанцев (Россия, 2654) — 1:0Майкл Адамс (Англия, 2736) — Салем Салех (ОАЭ, 2638) — 1:0Пётр Свидлер (Россия, 2749) — Дмитрий Яковенко (Россия, 2073) — 0,5:0,5Александр Грищук (Россия, 2761) — Эрнесто Инаркиев (Россия, 2707) — 0,5:0,5Ян Непомняцщий (Россия, 2742 — Рихард Раппорт (Венгрия, 2694) — 0,5:0,5Ли Чао (Китай, 2735) — Левон Аронян (Армения, 2809) — 0,5:0,5Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 2800) — Борис Гельфанд (Израиль, 2728) — 0,5:0,5