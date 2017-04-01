Мужская сборная Украины по шахматам – шестая на командном ЧМ в Ханты-Мансийске

Сегодня, 26 июня, в Ханты-Мансийске (Россия) завершился командный чемпионат мира по шахматам среди мужчин.



Мужская сборная Украины в заключительной, девятом, туре нанесла поражение команде Египта со счетом 2,5:1,5. Свои партии выиграли Александр Моисеенко и Мартин Кравцив, вничью сыграл Антон Коробов, а Александр Арещенко проиграл своему сопернику.





Ранее украинцы победили норвежцев (3:1) и американцев (2,5:1,5), сыграли вничью с турками (2:2) и белорусами (2:2), проиграли россиянам (1,5:2,5), полякам (1:3), китайцам (1,5:2,5) и индийцам (1,5:2,5).



В девяти турах сборная Украины набрала 8 очков и заняла итоговое 6-е место, опередив по дополнительным показателям команды Беларуси (8) и США (8).



Победителем командного чемпионат мира стала сборная Китая (16), серебро у россиян (15), бронза у поляков (12).



Напомним, на прошлом чемпионате мира-2015 мужская сборная (Руслан Пономарев, Василий Иванчук, Павел Эльянов, Юрий Криворучко, Александр Моисеенко) стала серебряным призером.



Шахматы. Командный чемпионат мира. Ханты-Мансийск (Россия). 26 июня

Мужчины. 9-й тур.

УКРАИНА – Египет – 2,5:1,5

Турция – Беларусь – 1,5:2,5

Россия – США – 4:0

Норвегия – Индия – 1:3

Польша – Китай – 1,5:2,5



Итоговое турнирное положение (после девяти туров)

1. Китай – 16 очков

2. Россия – 15

3. Польша – 12

4. Индия – 11

5. Турция – 10

6. УКРАИНА - 8

7. Беларусь – 8

8. США - 8

9. Норвегия – 2

10. Египет – 0 Сегодня, 26 июня, в Ханты-Мансийске (Россия) завершился командный чемпионат мира по шахматам среди мужчин.Мужская сборная Украины в заключительной, девятом, туре нанесла поражение команде Египта со счетом 2,5:1,5. Свои партии выиграли Александр Моисеенко и Мартин Кравцив, вничью сыграл Антон Коробов, а Александр Арещенко проиграл своему сопернику.Ранее украинцы победили норвежцев (3:1) и американцев (2,5:1,5), сыграли вничью с турками (2:2) и белорусами (2:2), проиграли россиянам (1,5:2,5), полякам (1:3), китайцам (1,5:2,5) и индийцам (1,5:2,5).В девяти турах сборная Украины набрала 8 очков и заняла итоговое 6-е место, опередив по дополнительным показателям команды Беларуси (8) и США (8).Победителем командного чемпионат мира стала сборная Китая (16), серебро у россиян (15), бронза у поляков (12).Напомним, на прошлом чемпионате мира-2015 мужская сборная (Руслан Пономарев, Василий Иванчук, Павел Эльянов, Юрий Криворучко, Александр Моисеенко) стала серебряным призером.УКРАИНА – Египет – 2,5:1,5Турция – Беларусь – 1,5:2,5Россия – США – 4:0Норвегия – Индия – 1:3Польша – Китай – 1,5:2,51. Китай – 16 очков2. Россия – 153. Польша – 124. Индия – 115. Турция – 106. УКРАИНА - 87. Беларусь – 88. США - 89. Норвегия – 210. Египет – 0