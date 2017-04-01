Женская сборная Украины по шахматам – пятая на командном ЧМ в Ханты-Мансийске

Шахматы. Командный чемпионат мира. Ханты-Мансийск (Россия) . 26 июня

В Ханты-Мансийске (Россия) завершился командный чемпионат мира по шахматам среди женщин.Женская сборная Украины в последнем, девятом, туре потерпела второе поражение в турнире, проиграв команде России 1:3.Вничью сыграли Анна Ушенина с Александрой Костенюк и Наталья Жукова с Катериной Лагно, проиграли свои партии Инна Гапоненко - Валентине Гуниной и Наталья Букса – Ольге Гире.В девяти турах украинская команда набрала 12 очков. Ранее украинки победили команды США (2,5:1,5), Индии (2,5:1,5), Вьетнама (3:1), Азербайджана (2,5:1,5) и Египта (2,5:1,5), сыграли вничью с Китаем (2:2), Польшей (2:2) и проиграли Грузии (1,5:2,5). В итоге сборная Украины заняла пятое место.Золото завоевали россиянки (16 очков). Эта победа стала для женской сборной России первой в истории на командном чемпионате мира. Серебряными призерами стали китаянки (13), бронзовыми – грузинки (12), которые по дополнительным показателям опередили Индию (12) и Украину (12).Напомним, женская сборная Украины в 2013 году взяла золото, а на чемпионате-2015 заняла 5-е место.Россия – УКРАИНА – 3:1Китай – Египет – 3:1Вьетнам – Польша – 1,5:2,5Азербайджан – Индия – 1:3Грузия – США – 3:11. Россия – 16 очков2. Китай – 133. Грузия – 124. Индия - 125. УКРАИНА – 126. Польша – 97. США – 68. Вьетнам – 59. Азербайджан - 510. Египет – 0