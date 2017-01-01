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Украинские шахматисты – шестые перед заключительным туром командного ЧМ
Украинские шахматистки занимают второе место перед заключительным туром командного ЧМ В Ханты-Мансийске (Россия) продолжается командный чемпионат мира по шахматам среди мужчин.

Мужская сборная Украины в восьмом туре победила команду США со счетом 2,5:1,5. Александр Моисеенко выиграл свою партию у Варузхана Акобяна, вничью сыграли Руслан Пономарев с Сэмуэлем Шэнклендом, Александр Арещенко с Александром Онищуком, Мартин Кравцив с Рэем Робсоном.

Ранее украинцы победили норвежцев (3:1) сыграли вничью с турками (2:2) и белорусами (2:2), проиграли россиянам (1,5:2,5), полякам (1:3), китайцам (1,5:2,5) и индийцам (1,5:2,5).  

В восьми турах сборная Украины набрала 6 очка и делит 7-8  места с командой Беларуси. Турнирную таблицу возглавляет сборная Китая (14 очков), опережая Россию (13) и Польшу (12).

В заключительном, девятом туре, 26 июня, сборная Украины сыграет с командой Египта, занимающей последнее место в турнирной таблице чемпионата.

Шахматы. Командный чемпионат мира. Ханты-Мансийск (Россия). 25 июня
Мужчины. 8-й тур.
США - УКРАИНА – 1,5:2,5
Беларусь – Польша – 1:3
Китай  - Норвегия – 3,5:0,5
Индия – Россия – 1,5:2,5
Египет – Турция – 1:3

Турнирное положение (после восьми туров)
1. Китай – 14 очков
2. Россия – 13
3. Польша – 12
4. Турция – 10
5. Индия – 9
6. США – 8
7. УКРАИНА – 6
7. Беларусь – 6
9. Норвегия – 2
10. Египет – 0
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