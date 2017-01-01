Украинские шахматисты – шестые перед заключительным туром командного ЧМ

Шахматы. Командный чемпионат мира. Ханты-Мансийск (Россия). 25 июня

В Ханты-Мансийске (Россия) продолжается командный чемпионат мира по шахматам среди мужчин.Мужская сборная Украины в восьмом туре победила команду США со счетом 2,5:1,5. Александр Моисеенко выиграл свою партию у Варузхана Акобяна, вничью сыграли Руслан Пономарев с Сэмуэлем Шэнклендом, Александр Арещенко с Александром Онищуком, Мартин Кравцив с Рэем Робсоном.Ранее украинцы победили норвежцев (3:1) сыграли вничью с турками (2:2) и белорусами (2:2), проиграли россиянам (1,5:2,5), полякам (1:3), китайцам (1,5:2,5) и индийцам (1,5:2,5).В восьми турах сборная Украины набрала 6 очка и делит 7-8 места с командой Беларуси. Турнирную таблицу возглавляет сборная Китая (14 очков), опережая Россию (13) и Польшу (12).В заключительном, девятом туре, 26 июня, сборная Украины сыграет с командой Египта, занимающей последнее место в турнирной таблице чемпионата.США - УКРАИНА – 1,5:2,5Беларусь – Польша – 1:3Китай - Норвегия – 3,5:0,5Индия – Россия – 1,5:2,5Египет – Турция – 1:31. Китай – 14 очков2. Россия – 133. Польша – 124. Турция – 105. Индия – 96. США – 87. УКРАИНА – 67. Беларусь – 69. Норвегия – 210. Египет – 0