Украинские шахматистки занимают второе место перед заключительным туром командного ЧМ

Шахматы. Командный чемпионат мира. Ханты-Мансийск (Россия) . 25 июня

В Ханты-Мансийске (Россия) проходит командный чемпионат мира по шахматам среди женщин.Женская сборная Украины в предпоследнем, восьмом, туре потерпела первое поражение в турнире, проиграв команде Грузии со счетом 1,5:2,5. Вничью сыграли Анна Ушенина с Наной Дзагнидзе, Наталья Жукова с Лелой Джавакишвили и Инна Гапоненко с Белой Котенашвили, а Юлия Осьмак проиграла Нино Бациашвили.В восьми турах украинская команда набрала 12 очков. Ранее украинки победили команды США (2,5:1,5), Индии (2,5:1,5), Вьетнама (3:1), Азербайджана (2,5:1,5) и Египта (2,5:1,5), сыграли вничью с Китаем (2:2) и Польшей (2:2).В заключительном, девятом туре 26 июня, сборная Украины встретится с командой России, которая возглавляет турнирную таблицу (14 очков), опережая украинок на 2 очка.Напомним, матчи турнира играются на четырех досках, победитель получает два очка, за ничью командам начисляется по очку.УКРАИНА – Грузия – 1,5:2,5США – Азербайджан – 2:2Индия – Вьетнам – 2,5:1,5Польша – Китай – 1:3Египет – Россия – 0,5:3,51. Россия – 14 очков2. УКРАИНА – 123. Китай – 114. Грузия – 105. Индия – 106. Польша – 77. США – 68. Вьетнам – 59. Азербайджан - 510. Египет – 0