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Мужская сборная Украины – шестая после пяти туров на командном ЧМ по шахматам
Мужская сборная Украины – шестая после пяти туров на командном ЧМ по шахматамВ Ханты-Мансийске (Россия) проходит  командный чемпионат мира по шахматам среди мужчин.

Мужская сборная Украины в пятом туре проиграла команде Польши – 1:3. Вничью сыграли со своими соперниками Антон Коробов и Александр Моисеенко. Потерпели поражения Руслан Пономарев и Мартин Кравцив.

Ранее украинцы сыграли вничью с турками (2:2) и белорусами (2:2),  проиграли россиянам (1,5:2,5) и победили норвежцев (3:1). В пяти турах сборная Украины набрала 4 очка и делит 6-7 места с командой США. Турнирную таблицу возглавляют россияне (9 очков), опережая Китай и Польшу (по 8).

В шестом туре, 23 июня, сборная Украины сыграет с командой Китая.

В четверг, 22 июня, свободный день. Чемпионат мира завершится 26 июня.

Шахматы. Командный чемпионат мира. Ханты-Мансийск (Россия). 21 июня
Мужчины. 5-й тур.
УКРАИНА – Польша – 1:3
США – Беларусь – 2:2
Египет – Индия – 1,5:2,5
Турция – Китай – 2:2
Россия – Норвегия – 3:1

Турнирное положение (после пяти туров)
1. Россия – 9 очков
2. Китай – 8
3. Польша – 8
4. Турция – 7
5. Индия – 6
6. УКРАИНА – 4
7. США – 4
8. Норвегия – 2
9. Беларусь – 2
10. Египет - 0
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