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Украинки делят с россиянками 1-2 места после трех туров на командном ЧМ по шахматам

Анна Ушенина

В Ханты-Мансийске (Россия) проходит командный чемпионат мира по шахматам среди мужчин и среди женщин. В каждом из турниров принимают участие по 10 сильнейших сборных мира, отбираемых по результатам шахматных олимпиад и командных континентальных первенств.

Женская сборная Украины (Анна Ушенина, Наталья Жукова, Инна Гапоненко-Яновская, Юлия Осьмак, Наталья Букса) после трех туров делят 1-2 места с командой России. Украинки одержали две победы – над США (2,5:1,5) и Индией (2,5:1,5) и сыграли вничью с Китаем (2:2).
В четвертом туре женская сборная Украины сыграет с командой Вьетнама.

Командный ЧМ. Третий тур. Украина - Россия

Мужская сборная Украины (Руслан Пономарев, Антон Коробов, Александр Арещенко, Александр Моисеенко, Мартин Швецов) после трех туров делит 6-8 места с командами Индии и Норвегии. Украинцы сыграли вничью с турками (2:2) и белорусами (2:2) и проиграли россиянам (1,5:2,5).
В четвертом туре мужская сборная Украины сыграет с командой Норвегии.

Матчи турнира играются на четырех досках, победитель получает два очка, за ничью командам начисляется по очку.
Чемпионат мира  завершится 26 июня.

Шахматы. Командный чемпионат мира. Ханты-Мансийск (Россия). 17-19 июня

Женщины
1-й тур
США – УКРАИНА – 1,5:2,5
Индия – Грузия – 2:2
Польша – Азербайджан – 2,5:0,5
Египет – Вьетнам – 0:4
Россия – Китай – 3:1

2-й тур
УКРАИНА – Китай – 2:2
Вьетнам – Россия – 1:3
Азербайджан – Египет – 4:0
Грузия – Польша – 2:2
США – Индия – 1,5:2,5

3-й тур
Индия – УКРАИНА – 1,5:2,5
Польша – США – 2:2
Египет – Грузия – 0:4
Россия – Азербайджан – 2:2
Китай – Вьетнам – 2,5:1,5

Турнирное положение (после трех туров)
1-2. Россия, УКРАИНА – по 5 очков
3-4. Грузия, Польша – по 4
5-7. Азербайджан, Индия, Китай – по 3
8. Вьетнам – 2
9. США – 1
10. Египет - 0

Мужчины
1-й тур.
Турция – УКРАИНА – 2:2
Китай – Беларусь – 2,5:0,5
Индия – Польша – 1,5:2,5
США – Норвегия – 2,5:1,5
Египет – Россия – 0,5:3,5

2-й тур
Беларусь – УКРАИНА - 2:2
Россия – Турция – 2:2
Норвегия – Египет – 2,5:1,5
Польша – США – 2,5:1,5
Китай – Индия – 2,5:1,5

3-й тур
Индия – Беларусь – 2,5:1,5
США – Китай – 2:2
Египет – Польша – 1:3
Турция – Норвегия – 2,5:1,5
УКРАИНА – Россия – 1,5:2,5

Турнирное положение (после трех туров)
1. Польша – 6
2-3. Китай, Россия – по 5
4. Турция – 4
5. США – 3
6-8. УКРАИНА, Индия, Норвегия – по 2
9. Беларусь – 1
10. Египет - 0
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