Украинки делят с россиянками 1-2 места после трех туров на командном ЧМ по шахматам

В Ханты-Мансийске (Россия) проходит командный чемпионат мира по шахматам среди мужчин и среди женщин. В каждом из турниров принимают участие по 10 сильнейших сборных мира, отбираемых по результатам шахматных олимпиад и командных континентальных первенств.Женская сборная Украины (Анна Ушенина, Наталья Жукова, Инна Гапоненко-Яновская, Юлия Осьмак, Наталья Букса) после трех туров делят 1-2 места с командой России. Украинки одержали две победы – над США (2,5:1,5) и Индией (2,5:1,5) и сыграли вничью с Китаем (2:2).В четвертом туре женская сборная Украины сыграет с командой Вьетнама.

Шахматы. Командный чемпионат мира. Ханты-Мансийск (Россия). 17-19 июня

Мужская сборная Украины (Руслан Пономарев, Антон Коробов, Александр Арещенко, Александр Моисеенко, Мартин Швецов) после трех туров делит 6-8 места с командами Индии и Норвегии. Украинцы сыграли вничью с турками (2:2) и белорусами (2:2) и проиграли россиянам (1,5:2,5).В четвертом туре мужская сборная Украины сыграет с командой Норвегии.Матчи турнира играются на четырех досках, победитель получает два очка, за ничью командам начисляется по очку.Чемпионат мира завершится 26 июня.США – УКРАИНА – 1,5:2,5Индия – Грузия – 2:2Польша – Азербайджан – 2,5:0,5Египет – Вьетнам – 0:4Россия – Китай – 3:1УКРАИНА – Китай – 2:2Вьетнам – Россия – 1:3Азербайджан – Египет – 4:0Грузия – Польша – 2:2США – Индия – 1,5:2,5Индия – УКРАИНА – 1,5:2,5Польша – США – 2:2Египет – Грузия – 0:4Россия – Азербайджан – 2:2Китай – Вьетнам – 2,5:1,51-2. Россия, УКРАИНА – по 5 очков3-4. Грузия, Польша – по 45-7. Азербайджан, Индия, Китай – по 38. Вьетнам – 29. США – 110. Египет - 0Турция – УКРАИНА – 2:2Китай – Беларусь – 2,5:0,5Индия – Польша – 1,5:2,5США – Норвегия – 2,5:1,5Египет – Россия – 0,5:3,5Беларусь – УКРАИНА - 2:2Россия – Турция – 2:2Норвегия – Египет – 2,5:1,5Польша – США – 2,5:1,5Китай – Индия – 2,5:1,5Индия – Беларусь – 2,5:1,5США – Китай – 2:2Египет – Польша – 1:3Турция – Норвегия – 2,5:1,5УКРАИНА – Россия – 1,5:2,51. Польша – 62-3. Китай, Россия – по 54. Турция – 45. США – 36-8. УКРАИНА, Индия, Норвегия – по 29. Беларусь – 110. Египет - 0