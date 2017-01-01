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Командный чемпионат мира по шахматам стартует в Ханты-Мансийске
Командный чемпионат мира по шахматам стартует в Ханты-Мансийске Сегодня, 17 июня, в Ханты-Мансийске (Россия) стартуют командные чемпионаты мира среди мужчин и среди женщин. В каждом из турниров принимают участие по 10 сильнейших сборных мира, отбираемых по результатам шахматных олимпиад и командных континентальных первенств.

Страны-участницы: Китай, США, Украина, Россия, Египет, Индия, Норвегия, Турция, Польша, Грузия, Вьетнам, Азербайджан, Беларусь.

Командные чемпионата мира проводятся раз в два года по нечетным годам.  Турнир проходит по круговой системе.

В мужскую сборную Украины, третью по стартовому рейтингу, вошли Руслан Пономарев, Антон Коробов, Александр Арещенко, Александр Моисеенко и  Мартин Швецов.

Женская сборная Украины, без сестер Музычук, по стартовому рейтингу -  шестая, представлена в следующем составе: Анна Ушенина, Наталья Жукова, Инна Гапоненко-Яновская, Юлия Осьмак и Наталья Букса.

В первом туре наши мужчины сыграют с командой Турции, женщины - со сборной США.

Напомним, на прошлом чемпионате мира-2015 мужская сборная (Руслан Пономарев, Василий Иванчук, Павел Эльянов, Юрий Криворучко, Александр Моисеенко) стала серебряным призером.
Женская сборная, завоевавшая в 2013 году золото, на чемпионате-2015 заняла 5-е место.

Соревнования завершатся 26 июня, свободный день – 22 июня.
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