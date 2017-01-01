Нана Джагнидзе – чемпионка Европы по шахматам; Мария Музычук - пятая

Сегодня, 22 апреля, в Риге (Латвия) на чемпионате Европы по шахматам среди женщин прошел заключительный, одиннадцатый тур.
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