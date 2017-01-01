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Нана Джагнидзе – чемпионка Европы по шахматам; Мария Музычук - пятая

Нана Джагнидзе – чемпионка Европы по шахматам; Мария Музычук - пятая

Сегодня, 22 апреля, в Риге (Латвия) на чемпионате Европы по шахматам среди женщин прошел заключительный, одиннадцатый тур.

Звание чемпионки Европы завоевала грузинская шахматистка Нана Дзагнидзе. В заключительном туре она черными сыграла вничью с россиянкой Натальей Погониной, набрав 8,5 очка в 11 партиях.
Серебряным призером стала россиянка Александра Горячкина (8 очков). Еще одна россиянка, Алиса Галлямова, также набрала 8 очков, но уступила Горячкиной по дополнительным показателям.
 
Лучшая из украинок Мария Музычук заняла 5-е место, набрав 7,5 очков (3 победы, 7 ничьих, 1 поражение).
Еще одна украинка – Наталья Жукова также набрала 7,5 очков, но с учетом дополнительных показателей заняла 11-е место.

Напомним, по итогам чемпионата Европы 14 лучших шахматисток получат право сыграть на чемпионате мира.

Шахматы. Чемпионат Европы. Рига (Латвия). 22 апреля
Итоговое турнирное положение (после 11-ти туров)
1. Нана Дзагнидзе (Грузия) – 8,5 баллов
2. Александра Горячкина (Россия) – 8
3. Алиса Галлямова (Россия) – 5
4. Катерина лагно (Россия) – 7,5
5. Мария МУЗЫЧУК (Украина) – 7,5

11. Наталья Жукова (Украина) – 7,5
15. Инна Гапоненко (Украина) – 7,5
17. Юлия Осьмак (Украина) - 7
26. Анна Музычук (Украина) – 6,5
30. Наталья Букса (Украина) – 6,5
42. Ольга Бабий (Украина) – 6,5
54. Елизавета Малахова (Украина) – 6
55. Ольга Иваненко (Украина) – 6
94. Евгения Долуханова (Украина) – 5
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