Нана Джагнидзе – чемпионка Европы по шахматам; Мария Музычук - пятая

Шахматы. Чемпионат Европы. Рига (Латвия). 22 апреля

Сегодня, 22 апреля, в Риге (Латвия) на чемпионате Европы по шахматам среди женщин прошел заключительный, одиннадцатый тур.Звание чемпионки Европы завоевала грузинская шахматистка Нана Дзагнидзе. В заключительном туре она черными сыграла вничью с россиянкой Натальей Погониной, набрав 8,5 очка в 11 партиях.Серебряным призером стала россиянка Александра Горячкина (8 очков). Еще одна россиянка, Алиса Галлямова, также набрала 8 очков, но уступила Горячкиной по дополнительным показателям.Лучшая из украинок Мария Музычук заняла 5-е место, набрав 7,5 очков (3 победы, 7 ничьих, 1 поражение).Еще одна украинка – Наталья Жукова также набрала 7,5 очков, но с учетом дополнительных показателей заняла 11-е место.Напомним, по итогам чемпионата Европы 14 лучших шахматисток получат право сыграть на чемпионате мира.1. Нана Дзагнидзе (Грузия) – 8,5 баллов2. Александра Горячкина (Россия) – 83. Алиса Галлямова (Россия) – 54. Катерина лагно (Россия) – 7,55. Мария МУЗЫЧУК (Украина) – 7,511. Наталья Жукова (Украина) – 7,515. Инна Гапоненко (Украина) – 7,517. Юлия Осьмак (Украина) - 726. Анна Музычук (Украина) – 6,530. Наталья Букса (Украина) – 6,542. Ольга Бабий (Украина) – 6,554. Елизавета Малахова (Украина) – 655. Ольга Иваненко (Украина) – 694. Евгения Долуханова (Украина) – 5