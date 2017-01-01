ЧЕ по шахматам. Мария Музычук пол-очка уступает дуэту лидеров после 9-го тура

Шахматы. Чемпионат Европы. Рига (Латвия). 20 апреля

В Риге (Латвия) на чемпионате Европы по шахматам среди женщин прошел девятый тур.Лидер посева украинкабелыми разошлась миром с румынской шахматисткой Ириной Булмагой., также белыми фигурами, сыграла вничью с одним из лидеров турнира – грузинкой Наной Дзагнидзе.С ничейным результатом завершились партиис грузинкой Белой Хотенашвили,с Ольгой Зиминой из Италии,с полькой Йолантой Завадской ис Арахамией-Грант Кетеван из Шотландии.черными победила Зейнаб Мамедьярову из Азербайджана,Поражения потерпели:от россиянки Анастасии Боднарук,от болгарки Антоанеты Стефановой,от армянки Лилит МкртчанПосле девяти туров лидерство по-прежнему делят грузинка Нана Дзагнидзе и россиянка Александра Горячкина, в активе которых по 7 очков.На пол очка от них отстают шесть шахматисток, в числе которых и украинка Мария Музычук (4 победы, 5 ничьих).Чемпионат Европы продлится до 22 апреля. По его итогам 14 лучших шахматисток получат право сыграть на чемпионате мира.1-2. Дзагнидзе (Грузия), Горячкина (Россия) – по 7 баллов3-8. Мария Музычук – 6,59-24. Анна Музычук, Жукова, Осьмак, Гапоненко – по 625-42. Букса,– 5,543-68. Иваненко, Бабий – по 569-82. Малахова, Долуханова – по 4,5