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ЧЕ по шахматам. Мария Музычук пол-очка уступает дуэту лидеров после 9-го тура

Анна Музычук (Украина)

В Риге (Латвия) на чемпионате Европы по шахматам среди женщин прошел девятый  тур.   

Лидер посева украинка Анна Музычук белыми разошлась миром с румынской шахматисткой Ириной Булмагой.
Мария Музычук,  также белыми фигурами, сыграла вничью с одним из лидеров турнира – грузинкой Наной Дзагнидзе.
С ничейным результатом завершились партии Юлии Осмак с грузинкой Белой Хотенашвили, Натальи Жуковой с Ольгой Зиминой из Италии, Натальи Буксы с полькой  Йолантой Завадской и Ольги Иваненко с Арахамией-Грант Кетеван из Шотландии.

Инна Гапоненко черными  победила  Зейнаб Мамедьярову из Азербайджана,

Поражения потерпели: Ольга Бабий от россиянки Анастасии Боднарук, Елизавета Малахова от болгарки Антоанеты Стефановой, Евгения Долуханова от армянки Лилит Мкртчан

После девяти туров лидерство по-прежнему делят  грузинка Нана Дзагнидзе и россиянка Александра Горячкина, в активе которых по 7 очков.  

На пол очка от них отстают шесть шахматисток, в числе которых и украинка Мария Музычук (4 победы, 5 ничьих).

Чемпионат Европы продлится до 22 апреля. По его итогам 14 лучших шахматисток получат право сыграть на чемпионате мира.

Шахматы. Чемпионат Европы. Рига (Латвия). 20 апреля
Турнирное положение (после девяти туров)
1-2. Дзагнидзе (Грузия), Горячкина (Россия) – по 7 баллов
3-8. Мария Музычук –  6,5
9-24. Анна Музычук, Жукова, Осьмак, Гапоненко  – по 6
25-42. Букса,–  5,5
43-68. Иваненко, Бабий – по 5
69-82. Малахова, Долуханова – по 4,5
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