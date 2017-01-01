ЧЕ по шахматам. Мария Музычук на пол-очка отстает от дуэта лидеров после 8-го тура

Шахматы. Чемпионат Европы. Рига (Латвия). 19 апреля

В Риге (Латвия) на чемпионате Европы по шахматам среди женщин прошел восьмой тур.Лидер посева украинкачерными сыграла вничью со своей соотечественницейк белыми одержала победу над полькой Йолантой Завадской,белыми победила гречанку Цолакиду Ставрулу,черными выиграла у россиянки Анастасии Сазоновой,обыграла черными белоруску Ланиту Стецко.Завершили свои партии вничьюПосле восьми туров лидерство делят грузинка Нана Дзагнидзе и россиянка Александра Горячкина, в активе которых по 6,5 очков.На пол очка от них отстают четыре шахматистки, набравшие по 6 баллов, среди которых украинка Мария Музычук (4 победы, 4 ничьих), полька Моника Сочко, Хоанг Тхань Транг из Венгрии и россиянка Алина Кашлинская.Чемпионат Европы продлится до 22 апреля. По его итогам 14 лучших шахматисток получат право сыграть на чемпионате мира.1-2. Дзагнидзе (Грузия), Горячкина (Россия) – по 6,5 баллов3-6. Мария Музычук – 67-19. Анна Музычук, Жукова, Осьмак – по 5,520-42. Букса, Гапоненко, Бабий – по 543-63. Малахова, Долуханова – по 4,5