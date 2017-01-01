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ЧЕ по шахматам. Мария Музычук на пол-очка отстает от дуэта лидеров после 8-го тура
ЧЕ по шахматам. Мария Музычук на пол-очка отстает от дуэта лидеров после 8-го тураВ Риге (Латвия) на чемпионате Европы по шахматам среди женщин прошел восьмой  тур.   

Лидер посева украинка Анна Музычук черными сыграла вничью со своей соотечественницей Натальей Жуковой. Мария Музычук белыми одержала победу над полькой Йолантой Завадской, Юлия Осьмак белыми победила гречанку Цолакиду Ставрулу, Ольга Бабий черными выиграла у россиянки Анастасии Сазоновой, Евгения Долуханова обыграла черными белоруску Ланиту Стецко.

Завершили свои партии вничью Наталия Букса, Инна Гапоненко, Елизавета Малахова и Ольга Иваненко.

После восьми туров лидерство делят грузинка Нана Дзагнидзе и россиянка Александра Горячкина, в активе которых по 6,5 очков.  

На пол очка от них отстают четыре шахматистки, набравшие по 6 баллов, среди которых украинка Мария Музычук (4 победы, 4 ничьих), полька Моника Сочко, Хоанг Тхань Транг из Венгрии и россиянка Алина Кашлинская.

Чемпионат Европы продлится до 22 апреля. По его итогам 14 лучших шахматисток получат право сыграть на чемпионате мира.

Шахматы. Чемпионат Европы. Рига (Латвия). 19 апреля
Турнирное положение (после восьми туров)
1-2. Дзагнидзе (Грузия), Горячкина (Россия) – по 6,5 баллов
3-6. Мария Музычук –  6
7-19. Анна Музычук, Жукова, Осьмак – по 5,5
20-42. Букса, Гапоненко, Бабий – по 5
43-63. Малахова, Долуханова – по 4,5
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