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ЧЕ по шахматам. Сестры Музычук и Наталья Жукова отстают на пол очка от квартета лидеров
ЧЕ по шахматам. Сестры Музычук и Наталья Жукова отстают на пол очка от квартета лидеровВ Риге (Латвия) на чемпионате Европы по шахматам среди женщин прошел седьмой тур.   

Лидер посева украинка Анна Музычук сыграла вничью с немкой Элизабет Паец. Разошлись миром также Мария Музычук с грузинкой Белой Хотенашвили, Наталья Жукова с бывшей соотечественницей, а теперь россиянкой Катериной Лагно, Инна Гапоненко – с грузинкой Мери Арабидзе и Елизавета Малахова с грузинкой Саломе Мелиа.

Свои партии выиграли Юлия Осмак у болгарки Антоанеты Стефановой, Наталия Букса у польки Карины Щепковской и Евгения Долуханова у Ингуны Эрнесте из Латвии   

Проиграли своим соперницам Ольга Иваненко и Ольга Бабий.

После семи туров по 5,5 очков у четырех шахматисток: Наны Дзагнидзе (Грузия), Элины Даниелян (Армения) и россиянок Александры Горячкиной и Дарьи Пустовойтовой.

На пол очка от них отстают сразу 15 спортсменок и в их числе украинки Мария Музычук, Анна Музычук и Наталья Жукова.  

Чемпионат Европы продлится до 22 апреля. По его итогам 14 лучших шахматисток получат право сыграть на чемпионате мира.
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