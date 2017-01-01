ЧЕ по шахматам. Сестры Музычук и Наталья Жукова отстают на пол очка от квартета лидеров

В Риге (Латвия) на чемпионате Европы по шахматам среди женщин прошел седьмой тур.Лидер посева украинка Анна Музычук сыграла вничью с немкой Элизабет Паец. Разошлись миром также Мария Музычук с грузинкой Белой Хотенашвили, Наталья Жукова с бывшей соотечественницей, а теперь россиянкой Катериной Лагно, Инна Гапоненко – с грузинкой Мери Арабидзе и Елизавета Малахова с грузинкой Саломе Мелиа.Свои партии выиграли Юлия Осмак у болгарки Антоанеты Стефановой, Наталия Букса у польки Карины Щепковской и Евгения Долуханова у Ингуны Эрнесте из ЛатвииПроиграли своим соперницам Ольга Иваненко и Ольга Бабий.После семи туров по 5,5 очков у четырех шахматисток: Наны Дзагнидзе (Грузия), Элины Даниелян (Армения) и россиянок Александры Горячкиной и Дарьи Пустовойтовой.На пол очка от них отстают сразу 15 спортсменок и в их числе украинки Мария Музычук, Анна Музычук и Наталья Жукова.Чемпионат Европы продлится до 22 апреля. По его итогам 14 лучших шахматисток получат право сыграть на чемпионате мира.