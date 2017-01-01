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Россиянка Горячкина - лидер ЧЕ по шахматам после пяти туров
Россиянка Горячкина - лидер ЧЕ по шахматам после пяти туровВ Риге (Латвия) на чемпионате Европы по шахматам среди женщин прошел пятый тур.   

Лидер посева украинка Анна Музычук в пятом туре сыграла вничью с россиянкой Дарьей Пустовойтовой. Мария Музычук разошлась миром с Екатериной Аталик из Турции, а Ольга Бабий – с россиянкой Александрой Жеребцовой.

Наталья Жукова победила россиянку Анастасию Савину, Инна Гапоненко обыграла итальянку Марину Брунелло, Ольга Иваненко взяла верх над литовкой Дейманте Даулите, а Юлия Осьмак была сильнее турчанки Кайалы Исгандаровой.

Свои партии проиграли Елизавета Малахова, Наталья Букса и Евгения Долуханова.

После пяти туров единоличным лидером является россиянка Александра Горячкина (4,5 очка). Пол очка ей уступают девять шахматисток и в их числе украинки Мария Музычук и Наталья Жукова.  

Чемпионат Европы продлится до 22 апреля. По его итогам 14 лучших шахматисток получат право сыграть на чемпионате мира.
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