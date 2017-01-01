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Нана Дзагнидзе — единоличный лидер женского ЧЕ по шахматам после третьего тура
Нана Дзагнидзе — единоличный лидер женского ЧЕ по шахматам после третьего тураВ Риге (Латвия) проходит чемпионат Европы по шахматам среди женщин. 

Грузинская шахматистка Нана Дзагнидзе лидирует после третьего тура, являясь единственной участницей со стопроцентным результатом. В партии третьего тура грузинка черными фигурами победила Петру Папп из Венгрии.

Лидер посева украинка Анна Музычук в третьем туре победила белоруску Ольгу Бадельку, Ольга Бабий выиграла у белоруски Ланиты Стецко, Елизавета Малахова взяла верх над Ингуной Эрнесте из Латвии, Евгения Долуханова победила турчанку  Силу Каглар.

Вничью со своими соперницами разошлись Мария Музычук, Наталья Жукова, Юлия Осмак, Ольга Иваненко и Инна Гапоненко. Проиграла свою партию Наталья Букса.

В активе Дзагнидзе 3 очка, на 0,5 балла от нее отстают сразу 25 шахматисток, из которых три украинки – Мария Музычук, Наталья Жукова и Анна Музычук.

Чемпионат Европы продлится до 22 апреля. По его итогам 14 лучших шахматисток получат право сыграть на чемпионате мира.
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