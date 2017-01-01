Нана Дзагнидзе — единоличный лидер женского ЧЕ по шахматам после третьего тура

В Риге (Латвия) проходит чемпионат Европы по шахматам среди женщин.Грузинская шахматистка Нана Дзагнидзе лидирует после третьего тура, являясь единственной участницей со стопроцентным результатом. В партии третьего тура грузинка черными фигурами победила Петру Папп из Венгрии.Лидер посева украинка Анна Музычук в третьем туре победила белоруску Ольгу Бадельку, Ольга Бабий выиграла у белоруски Ланиты Стецко, Елизавета Малахова взяла верх над Ингуной Эрнесте из Латвии, Евгения Долуханова победила турчанку Силу Каглар.Вничью со своими соперницами разошлись Мария Музычук, Наталья Жукова, Юлия Осмак, Ольга Иваненко и Инна Гапоненко. Проиграла свою партию Наталья Букса.В активе Дзагнидзе 3 очка, на 0,5 балла от нее отстают сразу 25 шахматисток, из которых три украинки – Мария Музычук, Наталья Жукова и Анна Музычук.Чемпионат Европы продлится до 22 апреля. По его итогам 14 лучших шахматисток получат право сыграть на чемпионате мира.