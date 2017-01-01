Илюмжинов будет участвовать в выборах главы FIDE в 2018 году

Действующий президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов примет участие в выборах главы организации, которые пройдут в 2018 году.«Я продолжаю работать и пойду на выборы 2018 года, - сказал Илюмжинов. - Сейчас меня оппоненты пытаются принудить уйти самостоятельно, так как это их единственная возможность. Но я ничего не подписывал и подписывать не буду. Добровольно не уйду и буду продолжать работать президентом FIDE».В понедельник на официальном сайте FIDE появилось сообщение об отставке Илюмжинова с поста президента. Информация была размещена по итогам заседания президентского совета организации в Афинах на прошлой неделе. Сам Илюмжинов назвал эту информацию ложной.Илюмжинов возглавляет FIDE с 1995 года.