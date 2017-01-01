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Анна Музычук: На чемпионат мира был билет в один конец Львов - Тегеран

Анна Музычук: На чемпионат мира был билет в один конец Львов – Тегеран. Фото tehran2017.fide.com

Вице-чемпионка мира по шахматам Анна Музычук в интервью «Сегодня» рас сказала об участии в чемпионате мира в Тегеране, своей сопернице по финалу и о том, что призовые пока не выплатили.

- Анна, когда ФИДЕ объявила, что чемпионат мира пройдет в Иране, у вас были какие-то сомнения: ехать – не ехать?
- Получилось так, что это стало известно на Олимпиаде во время работы Президентского Совета. Поступила информация, что в Тегеране, возможно, в феврале пройдет чемпионат мира. Но очень долго не было никаких контрактов. Подошел Новый год, я сыграла на чемпионате мира по рапиду и блицу, а никакой информации о сроках турнира все еще нет. Когда поступили контракты, мне кажется, оставалась только неделя на подписание или на отказ.

- Пришлось решение принимать оперативно?
- Да, это было в январе... Сейчас уже точно не помню. Помню только, что было мало времени, потому что объявили слишком поздно.

- Времени оставалось мало, вы наверняка пытались получить какую-то финансовую поддержку, но может быть, именно в силу сжатых сроков не удалось получить должной помощи?
- Не знаю. Просто на всех предыдущих чемпионатах мира, например, на прошлом, который выиграла Маша, все финансирование мы покрывали сами.

- Пришлось ехать практически за свой счет и на этот раз...
- Ну, да. Я рассказывала уже об этом.

- Только в очень незначительной степени ваши расходы погасили.
- Был билет в один конец Львов – Тегеран. Планировались какие-то суточные, хотя был один только приказ, наверное, получу, но хватит примерно на то, чтобы оплатить один день проживания в гостинице.

- Организаторы уже выполнили перед вами свои финансовые обязательства?
- Нет, призовые пока не выплатили.

- Кто рассматривался вами как наиболее реальная конкурентка в борьбе за титул?
- Все понимали, что это нокаут и многое может случиться. Играли очень многие сильные шахматистки, и поэтому я так далеко не просчитывала. С кем буду играть в финале или что-то в этом роде. Было понятно, что если я дойду до финала, моя соперница будет очень сильна.

- Вы не в первый раз играете в исламской стране? В принципе представляли себе трудности, с которыми придется столкнуться?
- Вообще-то нет! Я побывала, конечно, в Азербайджане и Турции. Про Катар, где в конце прошлого года, выиграла чемпионаты мира по быстрым шахматам и блицу вам также известно. Но имеется большая разница. Все вышеперечисленные страны не имеют таких ограничений как в Иране, где все по-другому... Вся информация, которой я владела, была получена от тех девушек, которые играли в Тегеране этап Гран-при. И то, что я смогла прочесть в интернете.

- Как отдыхали в кратких промежутках между партиями? В город времени выйти не было? Читали, слушали музыку?
- Выходной день – это в первую очередь отсутствие нервного напряжения, то, что не надо играть очередную партию! Появляется время выйти на улицу, погулять хотя бы возле гостиницы. А так... Можно поспать днем (с улыбкой). Но чаще всего уже была известна следующая соперница, и приходилось вести подготовку к очередному этапу.

- С новой чемпионкой мира китаянкой Тань Чжунъи вы знакомы достаточно давно. Появились в ней какие-то новые качества, которые стали открытием лично для вас?
- Больше всего удивило то, что в финале практически в каждой партии она пыталась уйти от теории, сыграть что-то неизвестное, то, что она никогда до этого не играла. Хотя на предыдущих стадиях с другими соперницами она такой тактики не придерживалась.
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