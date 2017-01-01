Тань Чжунъи победила Музычук на тай-брейке и впервые стал чемпионкой мира по шахматам

В Тегеране (Иран) на чемпионате мира по шахматам среди женщин завершился финальный матч между украинкой Анной Музычук и китаянкой Тань Чжунъи.
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