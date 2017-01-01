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Тань Чжунъи победила Музычук на тай-брейке и впервые стал чемпионкой мира по шахматам

Тань Чжунъи победила Музычук на тай-брейке и впервые стал чемпионкой мира по шахматам. Фото tehran2017.fide.com

В Тегеране (Иран) на чемпионате мира по шахматам среди женщин завершился финальный матч между украинкой Анной Музычук и китаянкой Тань Чжунъи.

По итогам четырех партий в классические шахматы счет был ничейным — 2:2. После чего победительница определялась на тай-бреке, который китаянка выиграла со счетом 1,5:0,5.

25-летняя Тань Чжунъи впервые в карьере завоевала титул чемпионки мира. Победительница получит призовые в размере $ 60 тыс.

Чемпионат мира проходил по нокаут-системе.

Напомним, что в 1/32 финала выбыла из борьбы Наталья Жукова, в 1/16 на тай-брейке - Наталья Букса, Инна Гапоненко и Анна Ушенина.

Жукова проиграла грузинке Нино Хурцидзе (0,5:1,5), Букса – грузинке Софико Гурамишвили (2,5:3,5), Гапоненко – россиянке Александре Костенюк (1,5:2,5),  Ушенина  в «армагедоне» уступила будущей чемпионке Тань Чжунъи (4,5:4,5).
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