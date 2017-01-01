Эксперт: Музычук остается фаворитом финала чемпионата мира по шахматам

Украинская шахматистка Анна Музычук имеет больше шансов на победу в финале чемпионата мира, где ей противостоит китаянка Тань Чжунъи. Такое мнение высказал эксперт, шахматный аналитик Сергей Шипов.Музычук в четверг черными фигурами сыграла вничью с Чжунъи в четвертой партии финала чемпионата мира, который проходит в Тегеране. Общий счет - 2:2.«Думаю, что по-прежнему фаворитом является Анна Музычук. У нее лучше дебютная подготовка, выше шахматный уровень. Она является более опытной и мастеровитой шахматисткой, чем китаянка, - сказал Шипов. - Но украинке нельзя доводить дело до быстрого блица. Чем быстрее - тем легче будет для китаянки».Для определения победительницы соперницы сыграют тай- брейк (партии с укороченным контролем времени), который пройдет 3 марта.«Я все-таки хочу отметить, что проводится много чемпионатов мира по разным шахматам. Например, по быстрым или блицу. Так вот и там, и там чемпионкой мира является Музычук», - добавил Шипов.