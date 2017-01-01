Музычук и Тань Чжунъи сыграли вничью в 4-й партии финала ЧМ, победительница определится на тай-брейке

В Тегеране (Иран) на чемпионате мира по шахматам среди женщин проходит финальный матч.



Украинка Анна Музычук, играя черными фигурами, в четвертой партии финала разошлась миром с китаянкой Тань Чжунъи. Партия завершилась на 24-м ходу.



Напомним, в первой партии соперницы сыграли вничью, вторую выиграла представительница Китая, третью - украинка. Таким образом, счет в матче стал равным – 2:2.



Чемпионка мира определится на тай-брейке, который состоится в пятницу, 3 марта.

В Тегеране (Иран) на чемпионате мира по шахматам среди женщин проходит финальный матч.Украинка Анна Музычук, играя черными фигурами, в четвертой партии финала разошлась миром с китаянкой Тань Чжунъи. Партия завершилась на 24-м ходу.Напомним, в первой партии соперницы сыграли вничью, вторую выиграла представительница Китая, третью - украинка. Таким образом, счет в матче стал равным – 2:2.Чемпионка мира определится на тай-брейке, который состоится в пятницу, 3 марта.