Анна Музычук обыграла Тань Чжунъи в третьей партии финала на ЧМ по шахматам

В Тегеране (Иран) на чемпионате мира по шахматам среди женщин проходит финальный матч.



Украинка Анна Музычук нанесла поражение китаянке Тань Чжунъи в третьей партии. Музычук играла белыми фигурами, партия завершилась на 32-м ходу.



Напомним, в первой партии соперницы разошлись миром, вторую выиграла представительница Китая. Таким образом, счет в матче стал равным - 1,5 :1,5.



Следующая партия финала состоится 2 марта.



В финальном матче играются четыре партии в классические шахматы, а в случае ничейного результата 3 марта состоится тай-брейк.

В Тегеране (Иран) на чемпионате мира по шахматам среди женщин проходит финальный матч.Украинка Анна Музычук нанесла поражение китаянке Тань Чжунъи в третьей партии. Музычук играла белыми фигурами, партия завершилась на 32-м ходу.Напомним, в первой партии соперницы разошлись миром, вторую выиграла представительница Китая. Таким образом, счет в матче стал равным - 1,5 :1,5.Следующая партия финала состоится 2 марта.В финальном матче играются четыре партии в классические шахматы, а в случае ничейного результата 3 марта состоится тай-брейк.