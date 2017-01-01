Анна Музычук проиграла Тань Чжунъи во второй партии финала на ЧМ по шахматам Tweet

В Тегеране (Иран) продолжается чемпионата мира по шахматам среди женщин.



Украинка Анна Музычук уступила своей сопернице по финалу китаянке Тань Чжунъи во второй партии. Партия, в которой Музычук играла черными фигурами, завершилась на 61-м ходу.



Напомним, вчера в первой партии соперницы разошлись миром. Таким образом, китаянка повела со счетом 1,5 :0,5.



Следующая партия финала состоится 1 марта.



Финал пройдет с 27 февраля по 3 марта. В финальном матче играются четыре партии в классические шахматы, а в случае ничейного результата 3 марта состоится тай-брейк.



В Тегеране (Иран) продолжается чемпионата мира по шахматам среди женщин.Украинка Анна Музычук уступила своей сопернице по финалу китаянке Тань Чжунъи во второй партии. Партия, в которой Музычук играла черными фигурами, завершилась на 61-м ходу.Напомним, вчера в первой партии соперницы разошлись миром. Таким образом, китаянка повела со счетом 1,5 :0,5.Следующая партия финала состоится 1 марта.Финал пройдет с 27 февраля по 3 марта. В финальном матче играются четыре партии в классические шахматы, а в случае ничейного результата 3 марта состоится тай-брейк.