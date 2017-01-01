Соперница Анны Музычук по финалу ЧМ по шахматам определится на тай-брейке

В Тегеране (Иран) продолжается чемпионата мира по шахматам среди женщин.Харики Дронавалли из Индии обыграла китаянку Тань Чжунъи во второй партии полуфинала и сравняла счет в противостоянии.Вторая партия, в которой Дронавалли играла белыми фигурами, завершилась на 162-м ходу. При этом китайская шахматистка осталась с одним королем на доске на 117-м ходу.Таким образом, после двух партий у соперниц ничья – 1:1 и победительница будет определена на тай-брейке, который состоится в субботу.Напомним, первой финалисткой чемпионата мира стала украинка Анна Музычук, которая победила россиянку Александру Костенюк со счетом 2:0.Чемпионат мира проходит по нокаут-системе. В случае ничейного исхода двух партий в классические шахматы, на следующий день проводится тай-брейк.Финал запланирован на 27 февраля - 3 марта. В финальном матче играются четыре партии с контролем времени FIDE.