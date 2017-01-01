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Анна Музычук победила россиянку Костенюк и вышла в финал ЧМ по шахматам

Анна Музычук победила россиянку Костенюк и вышла в финал ЧМ по шахматам

В Тегеране (Иран) продолжается  чемпионата мира по шахматам среди женщин.

Украинский гроссмейстер Анна Музычук во второй партии полуфинала, играя белыми фигурами, одержала победу над россиянкой Александрой Костенюк. Напомним, первую партию также выиграла украинка.

Соперницей Анны Музычук в финале станет победительница второго полуфинала, в котором сражаются китаянка Тань Чжунъи и Харика Дронавалли из Индии. Первую партию в этой паре выиграла китаянка.

Соревнования проходят по нокаут-системе. В случае ничейного исхода двух партий в классические шахматы играется тай-брейк.

Финал запланирован на 27 февраля - 3 марта.
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