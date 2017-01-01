Анна Музычук выиграла у Костенюк первую партию ½ финала ЧМ по шахматам

В Тегеране (Иран) продолжается чемпионата мира по шахматам среди женщин.



Украинский гроссмейстер Анна Музычук, играя черными фигурами, одержала победу в первой партии ½ финала над россиянкой Александрой Костенюк.



Во втором полуфинале представительница Китая Тань Чжунъи выиграла у Харики Дроновали из Индии.



Вторые партии пройдут 24 февраля.



Соревнования проходят по нокаут-системе. В случае ничейного исхода двух партий в классические шахматы играется тай-брейк.



Полуфиналы пройдут 23-25 февраля. Финал запланирован на 27 февраля - 3 марта.

В Тегеране (Иран) продолжается чемпионата мира по шахматам среди женщин.Украинский гроссмейстер, играя черными фигурами, одержала победу в первой партии ½ финала над россиянкой Александрой Костенюк.Во втором полуфинале представительница Китая Тань Чжунъи выиграла у Харики Дроновали из Индии.Вторые партии пройдут 24 февраля.Соревнования проходят по нокаут-системе. В случае ничейного исхода двух партий в классические шахматы играется тай-брейк.Полуфиналы пройдут 23-25 февраля. Финал запланирован на 27 февраля - 3 марта.