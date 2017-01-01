Анна Музычук обыграла Стефанову и вышла в полуфинал ЧМ по шахматам

В Тегеране (Иран) продолжается чемпионата мира по шахматам среди женщин.Украинский гроссмейстер, играя черными фигурами, разошлась миром во второй партии ¼ финала с болгарской шахматисткой Антоанетой Стефановой. Напомним, первую партию украинка белыми выиграла и, таким образом, одержав победу со счетом 1,5:0,5 вышла в полуфинал турнира.Полуфиналистками также стали: китаянка Тань Чжуни, победившая свою соотечественницу Цзюй Вэньцзюнь – 1,5:0,5 и россиянка Александра Костенюк, выигравшая у китаянки Ни Шицюнь – 1,5:0,5.В среду, 22 февраля, на тай-брейке предстоит выявить полуфиналистку в паре Харика Дроновали (Индия) - Нана Дзагнидзе (Грузия). Эти шахматистки одержали по одной победе.Соперницей Анны Музычук по выходу в финал турнира будет россиянка Александра Костенюк.Соревнования проходят по нокаут-системе. В случае ничейного исхода двух партий в классические шахматы играется тай-брейк: две партии с контролем времени 25 минут, еще две - 10 минут, и при равном счете - армагеддон.Полуфиналы пройдут 23-25 февраля. Финал запланирован на 27 февраля - 3 марта.