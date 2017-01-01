Анна Музычук вышла в ¼ финала чемпионата мира по шахматам

В Тегеране (Иран) проходит чемпионата мира по шахматам среди женщин.Украинский гроссмейстер Анна Музычук вышла в четвертьфинал турнира. По итогам двух партий в классические шахматы украинка победила Ле Тао Нгуен Фам из Вьетнама, выиграв обе партии.В четвертьфинале соперницей Анны Музычук будет болгарская шахматистка Антоанета Стефанова, победившая грузинку Нино Хурцидзе – 1,5:0,5.Соревнования проходят по нокаут-системе. В случае ничейного исхода двух партий играется тай-брейк: две партии с контролем времени 25 минут, еще две — 10 минут и, если потребуется, армагеддон.Напомним, что в 1/32 финала выбыла из борьбы Наталья Жукова, в 1/16 на тай-брейке - Наталья Букса, Инна Гапоненко и Анна Ушенина.