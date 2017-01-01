Анна Музычук победила в первой партии 1/8 финала ЧМ по шахматам

В Тегеране (Иран) проходит чемпионата мира по шахматам среди женщин.



Украинский гроссмейстер Анна Музычук, играя черными фигурами в первой партии 1/8 финала, одержала победу над Ле Тао Нгуен Фам из Вьетнама.



Вторые партии 1/8 финала будут сыграны 18 февраля.



Соревнования проходят по нокаут-системе. В случае ничейного исхода двух партий играется тай-брейк.



Отметим, что в 1/32 финала выбыла из борьбы Наталья Жукова, в 1/16 на тай-брейке - Наталья Букса, Инна Гапоненко и Анна Ушенина.



Напомним, Жукова проиграла грузинке Нино Хурцидзе (0,5:1,5), Букса – грузинке Софико Гурамишвили (2,5:3,5), Гапоненко – россиянке Александре Костенюк (1,5:2,5), Ушенина в «армагедоне» уступила китаянке Тан Чжон (4,5:4,5).

В Тегеране (Иран) проходит чемпионата мира по шахматам среди женщин.Украинский гроссмейстер, играя черными фигурами в первой партии 1/8 финала, одержала победу над Ле Тао Нгуен Фам из Вьетнама.Вторые партии 1/8 финала будут сыграны 18 февраля.Соревнования проходят по нокаут-системе. В случае ничейного исхода двух партий играется тай-брейк.Отметим, что в 1/32 финала выбыла из борьбы Наталья Жукова, в 1/16 на тай-брейке - Наталья Букса, Инна Гапоненко и Анна Ушенина.Напомним, Жукова проиграла грузинке Нино Хурцидзе (0,5:1,5), Букса – грузинке Софико Гурамишвили (2,5:3,5), Гапоненко – россиянке Александре Костенюк (1,5:2,5), Ушенина в «армагедоне» уступила китаянке Тан Чжон (4,5:4,5).