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Анна Музычук вышла в 1/8 финала чемпионата мира по шахматам
Анна Музычук вышла в 1/8 финала ЧМ по шахматамВ Тегеране (Иран) проходит  чемпионата мира по шахматам среди женщин. Завершились вторые партии 1/16 финала.

Анна Музычук черными фигурами сыграла вничью с россиянкой Алиной Кашлинской. Первая встреча шахматисток завершилась победой украинки. Таким образом, по итогам двух партий украинка победила со счетом 1,5:0,5 и теперь в 1/8 финала встретится с Ле Тао Нгуен Фам из Вьетнама.

После второй партии счет стал равным в матчах Наталья Букса (Украина) – Софико Гурамишвили (Грузия), Инна Гапоненко (Украина) - Александра Костенюк (Россия) и Анна Ушенина (Украина)- Тан Чжон (Китай). Победители этих пар определяться по итогам тай-брейка.

Соревнования проходят по нокаут-системе. В случае ничейного исхода двух партий играется тай-брейк.
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