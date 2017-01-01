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Карякин заявил о готовности к реваншу против Карлсена

Карякин заявил о готовности к реваншу против Карлсена

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что морально готов к реваншу с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону и будет добиваться права вновь сразиться с ним.

«Морально я уже готов. Была проделана большая работа, по итогам которой я был близок к победе в Нью-Йорке, но чуть-чуть не хватило. Теперь всё в моих руках. Если в следующем году я также хорошо сыграю турнир претендентов, то можно будет более предметно говорить о реванше. Сейчас важно улучшать свою игру и к мартовскому турниру претендентов подойти во всеоружии, — сказал Карякин.

По словам гроссмейстера, его матчи с Карлсеном в Катаре и Нидерландах были едва ли не зрелищнее противостояния за мировую шахматную корону. Это связано с тем, что к главному турниру обычно ведется большая подготовка и после нее уже очень сложно кого-то удивить выдающимися ходами. Команда Карлсена изучала возможные ходы, поэтому норвежец почти не попадался в ловушки, отчего матч мог показаться скучным.
По материалам: Известия
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