Уэсли Со – победитель шахматного турнира в Вейк-ан-Зее; Эльянов - седьмой

В Вейк-ан-Зее (Нидерланды) на 79-м международном шахматном супертурнире состоялись партии заключительного, 13-го тура



Украинец Павел Эльянов черными фигурами сыграл вничью с Анишем Гири из Нидерландов. Всего на счету Эльянова 7 очков (3 победы, 8 ничьих, 2 поражения) и итоговое 7-е место.



Победу одержал, лидировавший по ходу турнира американец Уэсли Со, который в последнем туре победил россиянина Яна Непомнящего и набрал в итоге 9 баллов из 13-ти возможных.



Шахматы. Супертурнир. Вейк-ан-Зее (Нидерланды). 29 января

13-й тур

Аниш Гири (Нидерланды) — Павел ЭЛЬЯНОВ (Украина) – 0,5:0,5

Дмитрий Андрейкин (Россия) — Левон Аронян (Армения) — 1:0

Ян Непомнящий (Россия) — Уэсли Со (США) — 0:1

Магнус Карлсен (Норвегия) — Сергей Карякин (Россия) —0.5:0,5

Ричард Раппорт (Венгрия) — Баскаран Адхибан (Индия) — 0:1

Люк ван Вели (Нидерланды) — Пентала Харикришна (Индия) — 1:0

И Вэй (Китай) — Радослав Войташек (Польша) —0:1



Итоговое турнирное положение (после 13-го тура)

1. Уэсли Со — 9 очков

2. Магнус Карлсен — 8

3. Баскаран Адбихан — 7,5

4. Левон Аронян — 7,5

5. И Вэй — 7,5

6. Сергей Карякин — 7

7. Павел ЭЛЬЯНОВ — 7

8. Аниш Гири — 6,5

9. Пентала Харикришна — 6

10. Дмитрий Андрейкин — 6

11. Радослав Войташек — 6

12. Непомнящий — 5

13. Ричард Раппорт — 4,5

14. Люк ван Вэли — 3,5





В Вейк-ан-Зее (Нидерланды) на 79-м международном шахматном супертурнире состоялись партии заключительного, 13-го тураУкраинец Павел Эльянов черными фигурами сыграл вничью с Анишем Гири из Нидерландов. Всего на счету Эльянова 7 очков (3 победы, 8 ничьих, 2 поражения) и итоговое 7-е место.Победу одержал, лидировавший по ходу турнира американец Уэсли Со, который в последнем туре победил россиянина Яна Непомнящего и набрал в итоге 9 баллов из 13-ти возможных.Аниш Гири (Нидерланды) — Павел ЭЛЬЯНОВ (Украина) – 0,5:0,5Дмитрий Андрейкин (Россия) — Левон Аронян (Армения) — 1:0Ян Непомнящий (Россия) — Уэсли Со (США) — 0:1Магнус Карлсен (Норвегия) — Сергей Карякин (Россия) —0.5:0,5Ричард Раппорт (Венгрия) — Баскаран Адхибан (Индия) — 0:1Люк ван Вели (Нидерланды) — Пентала Харикришна (Индия) — 1:0И Вэй (Китай) — Радослав Войташек (Польша) —0:11. Уэсли Со — 9 очков2. Магнус Карлсен — 83. Баскаран Адбихан — 7,54. Левон Аронян — 7,55. И Вэй — 7,56. Сергей Карякин — 77. Павел ЭЛЬЯНОВ — 78. Аниш Гири — 6,59. Пентала Харикришна — 610. Дмитрий Андрейкин — 611. Радослав Войташек — 612. Непомнящий — 513. Ричард Раппорт — 4,514. Люк ван Вэли — 3,5