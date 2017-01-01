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Уэсли Со – победитель шахматного турнира в Вейк-ан-Зее; Эльянов - седьмой

Уэсли Со – победитель шахматного турнира в Вейк-ан-Зее; Эльянов - седьмой

В Вейк-ан-Зее (Нидерланды) на 79-м международном шахматном супертурнире состоялись партии заключительного, 13-го тура

Украинец Павел Эльянов  черными фигурами сыграл вничью с Анишем Гири из Нидерландов. Всего на счету Эльянова 7 очков (3 победы, 8 ничьих, 2 поражения) и итоговое 7-е место.

Победу одержал, лидировавший по ходу турнира американец Уэсли Со, который в последнем туре победил россиянина Яна Непомнящего и набрал в итоге 9 баллов из 13-ти возможных.

Шахматы. Супертурнир. Вейк-ан-Зее (Нидерланды). 29 января
13-й тур
Аниш Гири (Нидерланды) — Павел ЭЛЬЯНОВ (Украина) – 0,5:0,5
Дмитрий Андрейкин (Россия) — Левон Аронян (Армения) — 1:0
Ян Непомнящий (Россия) — Уэсли Со (США) — 0:1
Магнус Карлсен (Норвегия) — Сергей Карякин (Россия) —0.5:0,5
Ричард Раппорт (Венгрия) — Баскаран Адхибан (Индия) — 0:1
Люк ван Вели (Нидерланды) — Пентала Харикришна (Индия) — 1:0
И Вэй (Китай) — Радослав Войташек (Польша) —0:1

Итоговое турнирное положение (после 13-го тура)
1. Уэсли Со — 9 очков
2. Магнус Карлсен — 8
3. Баскаран Адбихан — 7,5
4. Левон Аронян — 7,5
5. И Вэй — 7,5
6. Сергей Карякин — 7
7. Павел ЭЛЬЯНОВ — 7
8. Аниш Гири — 6,5
9. Пентала Харикришна — 6
10. Дмитрий Андрейкин — 6
11. Радослав Войташек — 6
12. Непомнящий — 5
13. Ричард Раппорт — 4,5
14. Люк ван Вэли — 3,5


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