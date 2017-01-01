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Эльянов проиграл Карлсену в 11-м туре на турнире Вейк-ан-Зее
Эльянов проиграл Карлсену в 11-м туре на турнире Вейк-ан-ЗееВ Вейк-ан-Зее (Нидерланды) проходит 79-й международный шахматный турнир участием 14 гроссмейстеров. Средний рейтинг участников – 2751.

В 12-м туре украинец Павел Эльянов, играя белыми, проиграл действующему чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену. Теперь у Эльянова 3 победы, 7 ничьих и 2 поражения.
Еще в одной партии с результативным исходом Левон Аронян (Армения) нанес поражение Люку ван Вели (Нидерланды).

В остальных пяти партиях соперники не выявили победителя и разошлись миром.

После 12-ти  туров единоличное лидерство удерживает американец Уэсли Со (8 очков). На пол очка от него отстают Магнус Карлсен, Левон Аронян (Армения)  и  И Вэй (Китай). По 6,5 очков набрали Баскаран Адхибан (Индия), Сергей Карякин (Россия) и Эльянов, который уступает им поличному рейтингу и опустился с 5-го на 7-е место.
 
В заключительном 13-м туре, 29 января, Эльянов будет играть черными фигурами с  Анишем Гири из Нидерландов.
 
Шахматы. Супертурнир. Вейк-ан-Зее (Нидерланды). 28 января
12-й тур
Павел ЭЛЬЯНОВ (Украина) – Магнус Карлсен (Норвегия) — 0:1
Левон Аронян (Армения) — Люк ван Вели (Нидерланды) — 1:0
Пентала Харикришна (Индия) — Ричард Раппорт (Венгрия) —0,5:0,5
Баскаран Адхибан (Индия) — Аниш Гири (Нидерланды) — 0,5:0,5
Сергей Карякин (Россия) — Ян Непомнящий (Россия) — 0.5:0,5
Уэсли Со (США) — И Вэй (Китай) — 0,5:0,5
Радослав Войташек (Польша) — Дмитрий Андрейкин (Россия) — 0,5:0,5

Турнирное положение (после 12-го тура)
1. Уэсли Со — 8 очков
2. Магнус Карлсен — 7,5
3. Левон Аронян — 7,5
4. И Вэй — 7,5
5. Баскаран Адбихан — 6,5
6. Сергей Карякин — 6,5
7. Павел ЭЛЬЯНОВ — 6,5.
8. Пентала Харикришна — 6
9. Аниш Гири — 6
10. Дмитрий Андрейкин — 5
11. Ян Непомнящий — 5
12. Радослав Войташек — 5
13. Ричард Раппорт — 4,5
14. Люк ван Вэли — 2,5
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