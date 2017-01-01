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Эльянов сыграл вничью с Непомнящим в 11-м туре на турнире Вейк-ан-Зее

Эльянов сыграл вничью с Непомнящим в 11-м туре на турнире Вейк-ан-Зее

В Вейк-ан-Зее (Нидерланды) проходит 79-й международный шахматный турнир участием 14 гроссмейстеров. Средний рейтинг участников – 2751.

В одиннадцатом туре только одна партия была результативной – китаец И Вэй одержал победу над россиянином Сергеем Карякиным. Во всех остальных партиях соперники не смогли выявить победителя.
Украинский гроссмейстер Павел Эльянов, играя черными фигурами, на 53-м ходу заключил мирное соглашение с россиянином Яном Непомнящим.

После одиннадцати туров единоличное лидерство сохранил американец Уэсли Со (7,5 очков). На пол очка от него отстает И Вэй.
По 6,5 очков в активе Эльянова, Левона Ароняна (Армения) и Магнуса Карлсена (Норвегия), но украинец уступает им по личному рейтингу и занимает 5-е место (3 победы, 7 ничьих, 1 поражение).

В 12-м туре, 28 января, Эльянов сыграет белыми фигурами с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном.
 
Соревнования в Вейк-ан-Зее завершатся 29 января.

Шахматы. Супертурнир. Вейк-ан-Зее (Нидерланды). 27 января
11-й тур
Ян Непомнящий (Россия) — Павел ЭЛЬЯНОВ (Украина) – 0,5:0,5
Радослав Войташек (Польша) — Левон Аронян (Армения) — 0,5:0,5
Дмитрий Андрейкин (Россия) — Уэсли Со (США) — 0,5:0,5
Вэй (Китай) — Сергей Карякин (Россия) —1:0
Магнус Карлсен (Норвегия) — Баскаран Адхибан (Индия) — 0,5:0,5   
Аниш Гири (Нидерланды) — Пентала Харикришна (Индия) — 0,5:0,5
Ричард Раппорт (Венгрия) — Люк ван Вели (Нидерланды) — 0,5:0,5

Турнирное положение (после 11-го тура)
1. Уэсли Со — 7,5 очков
2. И Вэй — 7
3. Левон Аронян — 6,5
4. Магнус Карлсен — 6,5
5. Павел ЭЛЬЯНОВ — 6,5
6. Баскаран Адбихан — 6
7. Сергей Карякин — 6
8. Пентала Харикришна — 5,5
9. Аниш Гири — 5,5
10. Дмитрий Андрейкин — 4,5
11. Ян Непомнящий — 4,5
12. Радослав Войташек — 4,5
13. Ричард Раппорт — 4
14. Люк ван Вэли — 2,5
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