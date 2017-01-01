Эльянов сыграл вничью с Непомнящим в 11-м туре на турнире Вейк-ан-Зее

В Вейк-ан-Зее (Нидерланды) проходит 79-й международный шахматный турнир участием 14 гроссмейстеров. Средний рейтинг участников – 2751.В одиннадцатом туре только одна партия была результативной – китаец И Вэй одержал победу над россиянином Сергеем Карякиным. Во всех остальных партиях соперники не смогли выявить победителя.Украинский гроссмейстер Павел Эльянов, играя черными фигурами, на 53-м ходу заключил мирное соглашение с россиянином Яном Непомнящим.После одиннадцати туров единоличное лидерство сохранил американец Уэсли Со (7,5 очков). На пол очка от него отстает И Вэй.По 6,5 очков в активе Эльянова, Левона Ароняна (Армения) и Магнуса Карлсена (Норвегия), но украинец уступает им по личному рейтингу и занимает 5-е место (3 победы, 7 ничьих, 1 поражение).В 12-м туре, 28 января, Эльянов сыграет белыми фигурами с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном.Соревнования в Вейк-ан-Зее завершатся 29 января.Ян Непомнящий (Россия) — Павел ЭЛЬЯНОВ (Украина) – 0,5:0,5Радослав Войташек (Польша) — Левон Аронян (Армения) — 0,5:0,5Дмитрий Андрейкин (Россия) — Уэсли Со (США) — 0,5:0,5Вэй (Китай) — Сергей Карякин (Россия) —1:0Магнус Карлсен (Норвегия) — Баскаран Адхибан (Индия) — 0,5:0,5Аниш Гири (Нидерланды) — Пентала Харикришна (Индия) — 0,5:0,5Ричард Раппорт (Венгрия) — Люк ван Вели (Нидерланды) — 0,5:0,51. Уэсли Со — 7,5 очков2. И Вэй — 73. Левон Аронян — 6,54. Магнус Карлсен — 6,55. Павел ЭЛЬЯНОВ — 6,56. Баскаран Адбихан — 67. Сергей Карякин — 68. Пентала Харикришна — 5,59. Аниш Гири — 5,510. Дмитрий Андрейкин — 4,511. Ян Непомнящий — 4,512. Радослав Войташек — 4,513. Ричард Раппорт — 414. Люк ван Вэли — 2,5