Эльянов сыграл вничью с И Веем в 10-м туре на турнире Вейк-ан-Зее

В Вейк-ан-Зее (Нидерланды) продолжается 79-й международный шахматный турнир участием 14 гроссмейстеров. Средний рейтинг участников – 2751.



В десятом туре украинец Павел Эльянов белыми фигурами сыграл вничью с китайцем И Веем. Партия завершилась на 55 ходу.



После десяти туров единоличное лидерство сохранил американец Уэсли Со (7 очков), одержавший победу над поляком Радославом Войташеком.

В активе Эльянова 6 очков. Столько же набрали действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, китаец И Вей, армянин Девон Аронян, победивший в десятом туре венгра Ричарда Раппорта и россиянин Сергей Карякин, выигравший у соотечественника Дмитрия Андрейкина.



В одиннадцатом туре, 27 января, Эльянов сыграет черными с россиянином Яном Непомнящим.



Соревнования в Вейк-ан-Зее завершатся 29 января.



Шахматы. Супертурнир. Вейк-ан-Зее (Нидерланды). 25 января

10-й тур

Павел ЭЛЬЯНОВ (Украина) – И Вэй (Китай) — 0,5:0,5

Уэсли Со (США) — Радослав Войташек (Польша) — 1:0

Левон Аронян (Армения) — Ричард Раппорт (Венгрия) — 1:0

Сергей Карякин (Россия) — Дмитрий Андрейкин (Россия) — 1:0

Люк ван Вели (Нидерланды) — Аниш Гири (Нидерланды) —0,5:0,5

Пентала Харикришна (Индия) — Магнус Карлсен (Норвегия) — 0,5:0,5

Баскаран Адхибан (Индия) — Ян Непомнящий (Россия) — 0,5:0,5



Турнирное положение (после 10-го тура)

1. Уэсли Со — 7 очков

2. Левон Аронян — 6

3. Магнус Карлсен — 6

4. Сергей Карякин — 6

5. Павел ЭЛЬЯНОВ — 6

6. И Вэй — 6

7. Баскаран Адбихан — 5,5

8. Пентала Харикришна — 5

9. Аниш Гири — 5

10. Дмитрий Андрейкин — 4

11. Ян Непомнящий — 4

12. Радослав Войташек — 4

13. Ричард Раппорт — 3,5

14. Люк ван Вэли — 2 В Вейк-ан-Зее (Нидерланды) продолжается 79-й международный шахматный турнир участием 14 гроссмейстеров. Средний рейтинг участников – 2751.В десятом туре украинец Павел Эльянов белыми фигурами сыграл вничью с китайцем И Веем. Партия завершилась на 55 ходу.После десяти туров единоличное лидерство сохранил американец Уэсли Со (7 очков), одержавший победу над поляком Радославом Войташеком.В активе Эльянова 6 очков. Столько же набрали действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, китаец И Вей, армянин Девон Аронян, победивший в десятом туре венгра Ричарда Раппорта и россиянин Сергей Карякин, выигравший у соотечественника Дмитрия Андрейкина.В одиннадцатом туре, 27 января, Эльянов сыграет черными с россиянином Яном Непомнящим.Соревнования в Вейк-ан-Зее завершатся 29 января.Павел ЭЛЬЯНОВ (Украина) – И Вэй (Китай) — 0,5:0,5Уэсли Со (США) — Радослав Войташек (Польша) — 1:0Левон Аронян (Армения) — Ричард Раппорт (Венгрия) — 1:0Сергей Карякин (Россия) — Дмитрий Андрейкин (Россия) — 1:0Люк ван Вели (Нидерланды) — Аниш Гири (Нидерланды) —0,5:0,5Пентала Харикришна (Индия) — Магнус Карлсен (Норвегия) — 0,5:0,5Баскаран Адхибан (Индия) — Ян Непомнящий (Россия) — 0,5:0,51. Уэсли Со — 7 очков2. Левон Аронян — 63. Магнус Карлсен — 64. Сергей Карякин — 65. Павел ЭЛЬЯНОВ — 66. И Вэй — 67. Баскаран Адбихан — 5,58. Пентала Харикришна — 59. Аниш Гири — 510. Дмитрий Андрейкин — 411. Ян Непомнящий — 412. Радослав Войташек — 413. Ричард Раппорт — 3,514. Люк ван Вэли — 2