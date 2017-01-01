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Эльянов сыграл вничью с Андрейкиным в 9-м туре на турнире Вейк-ан-Зее
Эльянов сыграл вничью с Андрейкиным в 9-м туре на турнире Вейк-ан-ЗееВ Вейк-ан-Зее (Нидерланды) проходит 79-й международный шахматный турнир участием 14 гроссмейстеров. Средний рейтинг участников – 2751.

В девятом туре только одна партия стала результативной. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен победил Люка ван Вели из Нидерландов. В остальных шести партиях соперники не смогли выявить победителя и разошлись миром.

Украинец Павел Эльянов, играя черными фигурами, на 54-м ходу заключил мирное соглашение с россиянином Дмитрием Андрейкиным.

После девяти туров единоличное лидерство сохранил американец Уэсли Со (6 очков), сыгравший в девятом туре вничью с армянином Левоном Ароняном.
На пол очка от него отстают Павел Эльянов, Магнус Карлсен и И Вэй (Китай).
 
В десятом туре, 25 января, Эльянов будет играть белыми с китайцем И Вэем.

Соревнования в Вейк-ан-Зее завершатся 29 января.

Шахматы. Супертурнир. Вейк-ан-Зее (Нидерланды). 24 января
9-й тур
Уэсли Со (США) — Левон Аронян (Армения) — 0,5:0,5
Радослав Войташек (Польша) — Сергей Карякин (Россия) —0,5:0,5
Дмитрий Андрейкин (Россия) — Павел ЭЛЬЯНОВ (Украина) – 0,5:0,5
И Вэй (Китай) — Баскаран Адхибан (Индия) — 0,5:0,5
Ян Непомнящий (Россия) — Пентала Харикришна (Индия) — 0,5:0,5
Магнус Карлсен (Норвегия) —  Люк ван Вели (Нидерланды) — 1:0
Аниш Гири (Нидерланды) — Ричард Раппорт (Венгрия) — 0,5:0,5.

Турнирное положение (после 9-го тура)
1. Уэсли Со — 6 очков
2. Магнус Карлсен — 5,5
3. Павел ЭЛЬЯНОВ — 5,5
4. И Вэй — 5,5
5. Левон Аронян — 5
6. Баскаран Адбихан — 5
7. Сергей Карякин — 5
8. Пентала Харикришна — 4,5
9. Аниш Гири — 4,5
10. Дмитрий Андрейкин — 4
11. Радослав Войташек — 4
12. Ричард Раппорт — 3,5
13. Ян Непомнящий — 3,5
14. Люк ван Вэли — 1,5
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