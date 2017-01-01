Эльянов сыграл вничью с Андрейкиным в 9-м туре на турнире Вейк-ан-Зее

В Вейк-ан-Зее (Нидерланды) проходит 79-й международный шахматный турнир участием 14 гроссмейстеров. Средний рейтинг участников – 2751.



В девятом туре только одна партия стала результативной. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен победил Люка ван Вели из Нидерландов. В остальных шести партиях соперники не смогли выявить победителя и разошлись миром.



Украинец Павел Эльянов, играя черными фигурами, на 54-м ходу заключил мирное соглашение с россиянином Дмитрием Андрейкиным.



После девяти туров единоличное лидерство сохранил американец Уэсли Со (6 очков), сыгравший в девятом туре вничью с армянином Левоном Ароняном.

На пол очка от него отстают Павел Эльянов, Магнус Карлсен и И Вэй (Китай).



В десятом туре, 25 января, Эльянов будет играть белыми с китайцем И Вэем.



Соревнования в Вейк-ан-Зее завершатся 29 января.



Шахматы. Супертурнир. Вейк-ан-Зее (Нидерланды). 24 января

9-й тур

Уэсли Со (США) — Левон Аронян (Армения) — 0,5:0,5

Радослав Войташек (Польша) — Сергей Карякин (Россия) —0,5:0,5

Дмитрий Андрейкин (Россия) — Павел ЭЛЬЯНОВ (Украина) – 0,5:0,5

И Вэй (Китай) — Баскаран Адхибан (Индия) — 0,5:0,5

Ян Непомнящий (Россия) — Пентала Харикришна (Индия) — 0,5:0,5

Магнус Карлсен (Норвегия) — Люк ван Вели (Нидерланды) — 1:0

Аниш Гири (Нидерланды) — Ричард Раппорт (Венгрия) — 0,5:0,5.



Турнирное положение (после 9-го тура)

1. Уэсли Со — 6 очков

2. Магнус Карлсен — 5,5

3. Павел ЭЛЬЯНОВ — 5,5

4. И Вэй — 5,5

5. Левон Аронян — 5

6. Баскаран Адбихан — 5

7. Сергей Карякин — 5

8. Пентала Харикришна — 4,5

9. Аниш Гири — 4,5

10. Дмитрий Андрейкин — 4

11. Радослав Войташек — 4

12. Ричард Раппорт — 3,5

13. Ян Непомнящий — 3,5

14. Люк ван Вэли — 1,5

В Вейк-ан-Зее (Нидерланды) проходит 79-й международный шахматный турнир участием 14 гроссмейстеров. Средний рейтинг участников – 2751.В девятом туре только одна партия стала результативной. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен победил Люка ван Вели из Нидерландов. В остальных шести партиях соперники не смогли выявить победителя и разошлись миром.Украинец Павел Эльянов, играя черными фигурами, на 54-м ходу заключил мирное соглашение с россиянином Дмитрием Андрейкиным.После девяти туров единоличное лидерство сохранил американец Уэсли Со (6 очков), сыгравший в девятом туре вничью с армянином Левоном Ароняном.На пол очка от него отстают Павел Эльянов, Магнус Карлсен и И Вэй (Китай).В десятом туре, 25 января, Эльянов будет играть белыми с китайцем И Вэем.Соревнования в Вейк-ан-Зее завершатся 29 января.Уэсли Со (США) — Левон Аронян (Армения) — 0,5:0,5Радослав Войташек (Польша) — Сергей Карякин (Россия) —0,5:0,5Дмитрий Андрейкин (Россия) — Павел ЭЛЬЯНОВ (Украина) – 0,5:0,5И Вэй (Китай) — Баскаран Адхибан (Индия) — 0,5:0,5Ян Непомнящий (Россия) — Пентала Харикришна (Индия) — 0,5:0,5Магнус Карлсен (Норвегия) — Люк ван Вели (Нидерланды) — 1:0Аниш Гири (Нидерланды) — Ричард Раппорт (Венгрия) — 0,5:0,5.1. Уэсли Со — 6 очков2. Магнус Карлсен — 5,53. Павел ЭЛЬЯНОВ — 5,54. И Вэй — 5,55. Левон Аронян — 56. Баскаран Адбихан — 57. Сергей Карякин — 58. Пентала Харикришна — 4,59. Аниш Гири — 4,510. Дмитрий Андрейкин — 411. Радослав Войташек — 412. Ричард Раппорт — 3,513. Ян Непомнящий — 3,514. Люк ван Вэли — 1,5