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Эльянов сыграл вничью с Войташеком в 8-м туре на турнире Вейк-ан-Зее
Эльянов сыграл вничью с Войташеком в 8-м туре на турнире Вейк-ан-ЗееВ Вейк-ан-Зее (Нидерланды) проходит 79-й международный шахматный турнир участием 14 гроссмейстеров. Средний рейтинг участников – 2751. Завершились партии восьмого тура.

Украинец Павел Эльянов, играя белыми фигурами, на 46-м ходу заключил  мирное соглашение с Радославом Войташеком (Польша).

После восьми  туров в активе Эльянова 5 очков. Столько же набрал И Вэй (Китай). На пол очка от них отстают Левон Аронян (Армения), Магнус Карлсен (Норвегия), Баскаран Адхибан (Индия) и Сергей Карякин (Россия).


Единоличное лидерство сохранил американец Уэсли Со (5,5), сыгравший в восьмом туре вничью с россиянином Сергеем Карякиным.


В девятом туре во вторник, 23 января, Эльянов будет играть черными с россиянином Дмитрием Андейкиным.

Соревнования в Вейк-ан-Зее завершатся 29 января.

Шахматы. Супертурнир. Вейк-ан-Зее (Нидерланды). 22 января
8-й тур
Павел ЭЛЬЯНОВ (Украина) – Радослав Войташек (Польша) — 0,5:0,5
Левон Аронян (Армения) — Аниш Гири (Нидерланды) — 1:0
Ричард Раппорт (Венгрия) — Магнус Карлсен (Норвегия) — 1:0
Люк ван Вели (Нидерланды) — Ян Непомнящий (Россия) — 0,5:0,5
Пентала Харикришна (Индия) — И Вэй (Китай) — 0,5:0,5
Баскаран Адхибан (Индия) — Дмитрий Андрейкин (Россия) — 1:0
Сергей Карякин (Россия) — Уэсли Со (США) —0,5:0,5

Турнирное положение (после 8-го тура)
1. Уэсли Со — 5,5 очков
2. Павел ЭЛЬЯНОВ — 5
3. И Вэй — 5
4. Левон Аронян — 4,5
5. Магнус Карлсен — 4,5
6. Баскаран Адбихан — 4,5
7. Сергей Карякин — 4,5
8. Пентала Харикришна — 4
9. Аниш Гири — 4
10. Дмитрий Андрейкин — 3,5
11. Радослав Войташек — 3,5
12. Ричард Раппорт — 3
13. Ян Непомнящий — 3
14. Люк ван Вэли — 1,5
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