На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Эльянов сыграл вничью с Уэсли Со в 7-м туре на турнире Вейк-ан-Зее
Эльянов сыграл вничью с Уэсли Со в 7-м туре на турнире Вейк-ан-ЗееВ Вейк-ан-Зее (Нидерланды) проходит 79-й международный шахматный турнир участием 14 гроссмейстеров. Средний рейтинг участников – 2751. Завершились партии седьмого тура.

Украинец Павел Эльянов, играя черными фигурами, на 38-м ходу заключил  мирное соглашение с американцем Уэсли Со.

После семи  туров в активе Эльянова 4,5 очка. Столько же набрали  действующий чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия) и И Вэй (Китай).

Единоличное лидерство сохранил американец Уэсли Со (5).

В восьмом туре 22 января Эльянова будет играть белыми против Радослава Войташека (Польша).

Соревнования в Вейк-ан-Зее завершатся 29 января.

Шахматы. Супертурнир. Вейк-ан-Зее (Нидерланды). 21 января
7-й тур
Уэсли Со (США) — Павел ЭЛЬЯНОВ (Украина) – 0,5:0,5
Сергей Карякин (Россия) — Левон Аронян (Армения) — 1:0
Радослав Войташек (Польша) — Баскаран Адхибан (Индия) — 0:1
Дмитрий Андрейкин (Россия) — Пентала Харикришна (Индия) — 0,5:0,5
И Вэй (Китай) — Люк ван Вели (Нидерланды) — 1:0
Ян Непомнящий (Россия) — Ричард Раппорт (Венгрия) — 0,5:0,5
Магнус Карлсен — Аниш Гири (Нидерланды) — 0,5:0,5

Турнирное положение (после 7-го тура)
1. Уэсли Со — 5 очков
2. Магнус Карлсен — 4,5
3. Павел ЭЛЬЯНОВ — 4,5
4. И Вэй — 4,5
5. Аниш Гири — 4
6. Сергей Карякин — 4
7. Левон Аронян — 3,5
8. Пентала Харикришна — 3,5
9. Баскаран Адбихан — 3,5
10. Дмитрий Андрейкин — 3,5
11. Радослав Войташек — 3
12. Ян Непомнящий — 2,5
13. Ричард Раппорт — 2
14. Люк ван Вэли — 1
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Эльянов сыграл вничью с Карякиным в 6-м туре на турнире Вейк-ан-Зее
Павел Эльянов – лидирует после четырех туров на турнире Вейк-ан-Зее
Эльянов проиграл Ароняну в 5-м туре на турнире Вейк-ан-Зее
Эльянов сыграл вничью с Вашье-Лагравом на турнире в Ставангере
Иванчук сыграл вничью с Шаричем и остался лидером на турнире в Вейк-ан-Зее
Эльянов проиграл Ли Чао в 8-м туре шахматного турнира в Ставангере
Карлсон догнал Иванчука на турнире в Вейк-ан-Зее
Эльянов разошелся миром с Крамником в 5-м туре турнира в Ставангере
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Эльянов сыграл вничью с Уэсли Со в 7-м туре на турнире Вейк-ан-Зее
Эльянов сыграл вничью с Карякиным в 6-м туре на турнире Вейк-ан-Зее
Эльянов проиграл Ароняну в 5-м туре на турнире Вейк-ан-Зее
Павел Эльянов – лидирует после четырех туров на турнире Вейк-ан-Зее
Казахстанец придумал шахматы с принцем и принцессой

Последние новости спорта

21:46 Эльянов сыграл вничью с Уэсли Со в 7-м туре на турнире Вейк-ан-Зее 42 | Шахматы

21:28 УХЛ. 32-й тур. «Белый Барс» крупно обыграл «Витязь» 76 | Хоккей

21:14 Журавок, Джима, Семеренко и Меркушина побегут в эстафете на КМ в Антхольце 83 | Биатлон

20:55 Пидручный, Семенов и Семаков побегут в масс-старте на этапе КМ в Антхольце 101 | Биатлон

20:30 Дмитрий Пидручный: Еще немного, и Ландертингера мог бы пропустить вперед 114 | Биатлон

20:20 Юрай Санитра: Очень доволен, что ребята показали в эстафете свои возможности 147 | Биатлон

20:11 Свендсен: Шемп был немного сильнее 127 | Биатлон

19:57 УХЛ. 32-й тур. «Кремечук» победил гостей из «Кривбасса» 120 | Хоккей

18:59 Экклстоун станет почётным президентом Формулы 1? 111 | Формула-1

18:38 Комментатора отстранили от работы за сравнение Винус Уильямс с гориллой 133 | Теннис

Все новости

ФОТО

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

ВИДЕО

Сергей Семенов завоевал бронзу в индивидуальной гонке (Видео)

Свитолина проиграла Павлюченковой в третьем круге Australian Open (Видео)

Australian Open. Вавринка попал сопернику мячом в пах (Видео)

Евгений Хитров vs Имманувель Алим: Лучшие моменты боя

Хитров проиграл Алиму техническим нокаутом (Видео)

Ломаченко признан автором лучшего нокаута года по версии телеканала ESPN (Видео)

НБА. Топ-10 моментов игрового дня (Видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Мужская сборная Украины по биатлону – четвертая в эстафете на этапе КМ в Антхольце
Немка Хорхлер победила в масс-старте на этапе КМ в Антхольце; Джима - десятая
Сергей Семенов завоевал бронзу в индивидуальной гонке на этапе КМ в Антхольце
Australian Open. Свитолина не смогла пробиться в 1/8 финала
Дальмайер победила в индивидуальной гонке на этапе КМ в Антхольце; Пидгрушная – 17-я









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2017 (280)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (460)
Октябрь 2016 (545)
Сентябрь 2016 (463)
Август 2016 (428)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, Кубок мира по биатлону, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги