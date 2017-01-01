Эльянов сыграл вничью с Уэсли Со в 7-м туре на турнире Вейк-ан-Зее

В Вейк-ан-Зее (Нидерланды) проходит 79-й международный шахматный турнир участием 14 гроссмейстеров. Средний рейтинг участников – 2751. Завершились партии седьмого тура.



Украинец Павел Эльянов, играя черными фигурами, на 38-м ходу заключил мирное соглашение с американцем Уэсли Со.



После семи туров в активе Эльянова 4,5 очка. Столько же набрали действующий чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия) и И Вэй (Китай).



Единоличное лидерство сохранил американец Уэсли Со (5).



В восьмом туре 22 января Эльянова будет играть белыми против Радослава Войташека (Польша).



Соревнования в Вейк-ан-Зее завершатся 29 января.



Шахматы. Супертурнир. Вейк-ан-Зее (Нидерланды). 21 января

7-й тур

Уэсли Со (США) — Павел ЭЛЬЯНОВ (Украина) – 0,5:0,5

Сергей Карякин (Россия) — Левон Аронян (Армения) — 1:0

Радослав Войташек (Польша) — Баскаран Адхибан (Индия) — 0:1

Дмитрий Андрейкин (Россия) — Пентала Харикришна (Индия) — 0,5:0,5

И Вэй (Китай) — Люк ван Вели (Нидерланды) — 1:0

Ян Непомнящий (Россия) — Ричард Раппорт (Венгрия) — 0,5:0,5

Магнус Карлсен — Аниш Гири (Нидерланды) — 0,5:0,5



Турнирное положение (после 7-го тура)

1. Уэсли Со — 5 очков

2. Магнус Карлсен — 4,5

3. Павел ЭЛЬЯНОВ — 4,5

4. И Вэй — 4,5

5. Аниш Гири — 4

6. Сергей Карякин — 4

7. Левон Аронян — 3,5

8. Пентала Харикришна — 3,5

9. Баскаран Адбихан — 3,5

10. Дмитрий Андрейкин — 3,5

11. Радослав Войташек — 3

12. Ян Непомнящий — 2,5

13. Ричард Раппорт — 2

14. Люк ван Вэли — 1 В Вейк-ан-Зее (Нидерланды) проходит 79-й международный шахматный турнир участием 14 гроссмейстеров. Средний рейтинг участников – 2751. Завершились партии седьмого тура.Украинец Павел Эльянов, играя черными фигурами, на 38-м ходу заключил мирное соглашение с американцем Уэсли Со.После семи туров в активе Эльянова 4,5 очка. Столько же набрали действующий чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия) и И Вэй (Китай).Единоличное лидерство сохранил американец Уэсли Со (5).В восьмом туре 22 января Эльянова будет играть белыми против Радослава Войташека (Польша).Соревнования в Вейк-ан-Зее завершатся 29 января.Уэсли Со (США) — Павел ЭЛЬЯНОВ (Украина) – 0,5:0,5Сергей Карякин (Россия) — Левон Аронян (Армения) — 1:0Радослав Войташек (Польша) — Баскаран Адхибан (Индия) — 0:1Дмитрий Андрейкин (Россия) — Пентала Харикришна (Индия) — 0,5:0,5И Вэй (Китай) — Люк ван Вели (Нидерланды) — 1:0Ян Непомнящий (Россия) — Ричард Раппорт (Венгрия) — 0,5:0,5Магнус Карлсен — Аниш Гири (Нидерланды) — 0,5:0,51. Уэсли Со — 5 очков2. Магнус Карлсен — 4,53. Павел ЭЛЬЯНОВ — 4,54. И Вэй — 4,55. Аниш Гири — 46. Сергей Карякин — 47. Левон Аронян — 3,58. Пентала Харикришна — 3,59. Баскаран Адбихан — 3,510. Дмитрий Андрейкин — 3,511. Радослав Войташек — 312. Ян Непомнящий — 2,513. Ричард Раппорт — 214. Люк ван Вэли — 1