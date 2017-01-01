Эльянов сыграл вничью с Карякиным в 6-м туре на турнире Вейк-ан-Зее

В Вейк-ан-Зее (Нидерланды) проходит 79-й международный шахматный турнир участием 14 гроссмейстеров. Средний рейтинг участников – 2751.



Украинец Павел Эльянов в шестом туре, играя белыми фигурами, на 35-м ходу заключил мирное соглашение с россиянином Сергеем Карякиным.



Ранее Эльянов победил Ричарда Раппорта (Венгрия), Люка ван Вели (Нидерланды) и Баскарана Адбиханам (Индия), сыграл вничью с Пенталой Харикришной (Индия) и потерпел поражение от Левона Ароняна (Армения).



После шести туров в активе Эльянова 4 очка. Столько же набрал действующий чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия), сыгравшим сегодня вничью Левоном Ароняном (Армения).



Единоличное лидерство сохранил американец Уэсли Со (4), сыгравший вничью в шестом туре с Баскараном Адхибаном (Индия).



В седьмом туре 21 января соперником Эльянова будет Уэсли Со (США).



Соревнования в Вейк-ан-Зее завершатся 29 января.



Шахматы. Супертурнир. Вейк-ан-Зее (Нидерланды). 20 января

6-й тур

Павел ЭЛЬЯНОВ (Украина) - Сергей Карякин (Россия) — 0,5:0,5

Левон Аронян (Армения) — Магнус Карлсен — 0,5:0,5

Аниш Гири (Нидерланды) — Ян Непомнящий (Россия) — 1:0

Ричард Раппорт (Венгрия) — И Вэй (Китай) — 0:1

Баскаран Адхибан (Индия) — Уэсли Со (США) — 0,5:0,5

Люк ван Вели (Нидерланды) — Дмитрий Андрейкин (Россия) — 0,5:0,5

Пентала Харикришна (Индия) — Радослав Войташек (Польша) — 0,5:0,5



Турнирное положение (после 6-го тура)

1. Уэсли Со — 4,5 очка

2. Магнус Карлсен — 4

3. Павел ЭЛЬЯНОВ — 4

4. Левон Аронян — 3,5

5. Аниш Гири — 3,5

6. И Вэй — 3,5

7. Пентала Харикришна — 3

8. Дмитрий Андрейкин — 3

9. Сергей Карякин — 3

10. Радослав Войташек — 3

11. Баскаран Адбихан — 2,5

12. Ян Непомнящий — 2

13. Ричард Раппорт — 1,5

14. Люк ван Вэли — 1

В Вейк-ан-Зее (Нидерланды) проходит 79-й международный шахматный турнир участием 14 гроссмейстеров. Средний рейтинг участников – 2751.Украинец Павел Эльянов в шестом туре, играя белыми фигурами, на 35-м ходу заключил мирное соглашение с россиянином Сергеем Карякиным.Ранее Эльянов победил Ричарда Раппорта (Венгрия), Люка ван Вели (Нидерланды) и Баскарана Адбиханам (Индия), сыграл вничью с Пенталой Харикришной (Индия) и потерпел поражение от Левона Ароняна (Армения).После шести туров в активе Эльянова 4 очка. Столько же набрал действующий чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия), сыгравшим сегодня вничью Левоном Ароняном (Армения).Единоличное лидерство сохранил американец Уэсли Со (4), сыгравший вничью в шестом туре с Баскараном Адхибаном (Индия).В седьмом туре 21 января соперником Эльянова будет Уэсли Со (США).Соревнования в Вейк-ан-Зее завершатся 29 января.Павел ЭЛЬЯНОВ (Украина) - Сергей Карякин (Россия) — 0,5:0,5Левон Аронян (Армения) — Магнус Карлсен — 0,5:0,5Аниш Гири (Нидерланды) — Ян Непомнящий (Россия) — 1:0Ричард Раппорт (Венгрия) — И Вэй (Китай) — 0:1Баскаран Адхибан (Индия) — Уэсли Со (США) — 0,5:0,5Люк ван Вели (Нидерланды) — Дмитрий Андрейкин (Россия) — 0,5:0,5Пентала Харикришна (Индия) — Радослав Войташек (Польша) — 0,5:0,51. Уэсли Со — 4,5 очка2. Магнус Карлсен — 43. Павел ЭЛЬЯНОВ — 44. Левон Аронян — 3,55. Аниш Гири — 3,56. И Вэй — 3,57. Пентала Харикришна — 38. Дмитрий Андрейкин — 39. Сергей Карякин — 310. Радослав Войташек — 311. Баскаран Адбихан — 2,512. Ян Непомнящий — 213. Ричард Раппорт — 1,514. Люк ван Вэли — 1