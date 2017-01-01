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Эльянов проиграл Ароняну в 5-м туре на турнире Вейк-ан-Зее

Эльянов проиграл Ароняну в 5-м туре на турнире Вейк-ан-Зее

В Вейк-ан-Зее (Нидерланды) проходит 79-й международный шахматный турнир участием 14 гроссмейстеров. Средний рейтинг участников – 2751.

Украинец Павел Эльянов в пятом туре, играя белыми фигурами, уступил Левону Ароняну (Армения).

Ранее Эльянов  победил Ричарда Раппорта (Венгрия), Люка ван Вели (Нидерланды) и Баскарана Адбиханам (Индия) и сыграл вничью с Пенталой Харикришной (Индия).
 
После пяти  туров в активе Эльянова по-прежнему 3,5 очка. Столько же набрал  действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, сыгравшим сегодня вничью с россиянином Яном Непомнящим. На пол очка меньше у Ароняна.

В лидеры вышел американец Уэсли Со (4), победивший в пятом туре индийца Пенталу Харикришну.

В шестом туре 20 января соперником Эльянова будет Сергей Карякин (Россия).

Соревнования в Вейк-ан-Зее завершатся 29 января.

Шахматы. Супертурнир. Вейк-ан-Зее (Нидерланды). 19 января
5-й тур
Павел ЭЛЬЯНОВ (Украина) - Левон Аронян (Армения) — 0:1
Сергей Карякин (Россия) — Баскаран Адбихан (Индия) — 0:1
Радослав Войташек (Польша) — Люк ван Вели (Нидерланды) — 1:0
И Вэй (Китай) — Аниш Гири (Нидерланды) — 0,5:0,5
Ян Непомнящий (Россия) — Магнус Карлсен — 0,5:0,5
Уэсли Со (США) — Пентала Харикришна (Индия) — 1:0
Дмитрий Андрейкин (Россия) — Ричард Раппорт (Венгрия) — 0,5:0,5

Турнирное положение (после 5-го тура)
1. Уэсли Со — 4 очка
2. Магнус Карлсен — 3,5
3. Павел ЭЛЬЯНОВ — 3,5
4. Левон Аронян — 3
5. Аниш Гири — 2,5
6. Пентала Харикришна — 2,5
7. И Вэй — 2,5
8. Дмитрий Андрейкин — 2,5
9. Сергей Карякин — 2,5
10. Радослав Войташек — 2
11. Ян Непомнящий — 2
12. Баскаран Адбихан — 2
13. Ричард Раппорт — 1,5
14. Люк ван Вэли — 0,5
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