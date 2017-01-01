Эльянов проиграл Ароняну в 5-м туре на турнире Вейк-ан-Зее

В Вейк-ан-Зее (Нидерланды) проходит 79-й международный шахматный турнир участием 14 гроссмейстеров. Средний рейтинг участников – 2751.Украинец Павел Эльянов в пятом туре, играя белыми фигурами, уступил Левону Ароняну (Армения).Ранее Эльянов победил Ричарда Раппорта (Венгрия), Люка ван Вели (Нидерланды) и Баскарана Адбиханам (Индия) и сыграл вничью с Пенталой Харикришной (Индия).После пяти туров в активе Эльянова по-прежнему 3,5 очка. Столько же набрал действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, сыгравшим сегодня вничью с россиянином Яном Непомнящим. На пол очка меньше у Ароняна.В лидеры вышел американец Уэсли Со (4), победивший в пятом туре индийца Пенталу Харикришну.В шестом туре 20 января соперником Эльянова будет Сергей Карякин (Россия).Соревнования в Вейк-ан-Зее завершатся 29 января.Павел ЭЛЬЯНОВ (Украина) - Левон Аронян (Армения) — 0:1Сергей Карякин (Россия) — Баскаран Адбихан (Индия) — 0:1Радослав Войташек (Польша) — Люк ван Вели (Нидерланды) — 1:0И Вэй (Китай) — Аниш Гири (Нидерланды) — 0,5:0,5Ян Непомнящий (Россия) — Магнус Карлсен — 0,5:0,5Уэсли Со (США) — Пентала Харикришна (Индия) — 1:0Дмитрий Андрейкин (Россия) — Ричард Раппорт (Венгрия) — 0,5:0,51. Уэсли Со — 4 очка2. Магнус Карлсен — 3,53. Павел ЭЛЬЯНОВ — 3,54. Левон Аронян — 35. Аниш Гири — 2,56. Пентала Харикришна — 2,57. И Вэй — 2,58. Дмитрий Андрейкин — 2,59. Сергей Карякин — 2,510. Радослав Войташек — 211. Ян Непомнящий — 212. Баскаран Адбихан — 213. Ричард Раппорт — 1,514. Люк ван Вэли — 0,5