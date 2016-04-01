Павел Эльянов – лидирует после четырех туров на турнире Вейк-ан-Зее

Шахматы. Супертурнир. Вейк-ан-Зее (Нидерланды). 17 января

В Вейк-ан-Зее (Нидерланды) проходит 79-й международный шахматный турнир участием 14 гроссмейстеров. Средний рейтинг участников – 2751.После четырех туров лидирует украинец Павел Эльянов, набравший 3,5 очка. В активе Эльянова победы над Ричардом Раппортом (Венгрия), Люком ван Вели (Нидерланды) и Баскараном Адбиханом (Индия), а также ничья с Пенталой Харикришной (Индия).Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен отстает от лидера на 0,5 балла, как и американец Уэсли Со. По 2,5 очка набрали россиянин Сергей Карякин и индиец Пентала Харикришна.В пятом туре соперником Эльянова будет Левон Аронян (Армения).Соревнования в Вейк-ан-Зее завершатся 29 января.Баскаран Адбихан (Индия) — Павел ЭЛЬЯНОВ (Украина) — 0:1Левон Аронян (Армения) — Ян Непомнящий (Россия) — 0,5:0,5Люк ван Вели (Нидерланды) — Уэсли Со (США) — 0:1Аниш Гири (Нидерланды) — Дмитрий Андрейкин (Россия) — 0,5:0,5Магнус Карлсен — И Вэй (Китай) — 1:0Ричард Раппорт (Венгрия) — Радослав Войташек (Польша) — 0,5:0,5Пентала Харикришна (Индия) — Сергей Карякин (Россия) — 0,5:0,5.1. Павел ЭЛЬЯНОВ — 3,5 очка2. Магнус Карлсен — 33. Уэсли Со — 34. Пентала Харикришна — 2,55. Сергей Карякин — 2,56. Аниш Гири — 27. Дмитрий Андрейкин — 28. Левон Аронян — 29. И Вэй — 210. Ян Непомнящий — 1,511. Радослав Войташек — 112. Баскаран Адбихан — 113. Ричард Раппорт — 0,514. Люк ван Вэли — 0,5