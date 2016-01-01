На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Казахстанец придумал шахматы с принцем и принцессой
Казахстанец придумал шахматы с принцем и принцессойКазахстанец Александр Кочергин разработал свою версию шахмат, увеличив размер игрового поля и усложнив игру введением новых фигур: принца и принцессы.

«Вместо привычных 64-клеточных шахмат казахстанские игроки тренируют гибкость ума и силу воображения на стоклеточных. Фигур здесь тоже больше — 40 вместо 32. Инновационный патент на изобретение принадлежит Александру Кочергину», — сообщили в акимате Восточно-Казахстанской области.

По словам изобретателя, традиционные шахматы в профессиональной сфере приблизились к тупику. «Компьютер давно стал играть сильнее, чем шахматисты, которым только и остается, что заучивать множество форсированных вариантов», — заявил Кочергин.

Он отметил, что компьютерные стоклеточные шахматы еще не созданы. «В стоклеточные шахматы сыграть на компьютере невозможно. Игра абсолютно новая. Нет ни тактики, ни стратегии», — пояснил казахстанец.

Новая версия игры не завершается смертью короля и королевы, трон переходит к принцу и принцессе. В игру также введено несколько дополнительных пешек.
По материалам: Интерфакс
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Теги: Шахматы

Читайте также:

Карпов: Действующая система тай-брейка может определить чемпиона двора, а не мира
Долгополов сыграл в шахматы с британским миллиардером
Казахстанец Луценко выиграл пятый этап велогонки «Париж – Ницца»
Президент МОК Бах опроверг информацию о включении шахмат в программу ОИ-2018
Карлсен сыграл в шахматы с Гейтсом и обыграл его за 11 секунд
Сеанс одновременной игры и блиц-турнир в честь дня шахмат
В Киеве состоялся уникальный матч по прогрессивным шахматам
Казахстанец Денис Кузин – чемпион мира по конькам на 1000 м
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Казахстанец придумал шахматы с принцем и принцессой
Россиянин Сергей Карякин выиграл ЧМ по блицу; Коробов – 8-й, Иванчук – 9-й
Анна Музычук – чемпионка мира по блицу
Карякин и Карлсен лидируют после первого дня ЧМ по блицу; Иванчук делит 7-12 места
Анна Музычук – третья после первого дня ЧМ по блицу в Дохе

Последние новости спорта

20:44 Боттас: Я думаю, что с Льюисом мы составим сильную пару пилотов 128 | Формула-1

20:32 НХЛ. Бекстрем, Маршанд и Макгинн - лучшие игроки недели 127 | Хоккей

20:13 Суд Вены выдал ордер на арест двукратного чемпиона ОИ по дзюдо 128 | Единоборства

19:57 Казахстанец придумал шахматы с принцем и принцессой 122 | Шахматы

19:13 В Mercedes подтвердили контракт с Боттасом 110 | Формула-1

18:57 Предварительный состав сборной Норвегии на чемпионат мира по биатлону 129 | Биатлон

18:41 Мартен Фуркад: В Антхольце пропущу эстафету, остальные гонки побегу, если хочу бороться за малые глобусы 138 | Биатлон

18:25 Дмитрий Пидручный: В таком составе, как сейчас, мы можем бороться за более высокие позиции 148 | Биатлон

17:32 Мейвезер не хочет выставлять Дэвиса против Ломаченко 169 | Бокс

17:13 Евгений Хитров vs Имманувель Алим: Лучшие моменты боя 282 | Бокс / Видео

Все новости

ФОТО

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

ВИДЕО

Евгений Хитров vs Имманувель Алим: Лучшие моменты боя

Ломаченко признан автором лучшего нокаута года по версии телеканала ESPN (Видео)

НБА. Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Бернард Хопкинс – Джо Смит-младший (Видео лучших моментов боя)

Александр Усик поблагодарил болельщиков за поддержку (Видео)

Александр Поветкин нокаутировал Жоанна Дюопа (Видео)

Усик досрочно победил Мчуну (Видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Australian Open. Марченко уступил Маррею в первом круге
Australian Open. Цуренко на старте уступила действующей чемпионке Кербер
Australian Open. Свитолина стартовала с победы
Australian Open. Катерина Козлова на старте уступила Винус Уильямс
Макарайнен выиграла гонку преследования на этапе КМ в Рупольдинге; Варвинец – 20-я









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2017 (155)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (461)
Октябрь 2016 (545)
Сентябрь 2016 (463)
Август 2016 (428)

© 2006-2016 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, Кубок мира по биатлону, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги