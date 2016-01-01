Россиянин Сергей Карякин выиграл ЧМ по блицу; Коробов – 8-й, Иванчук – 9-й

Шахматы. Чемпионат мира по блицу. Доха (Катар). 30 декабря

Сегодня, 30 декабря, в столице Катара Дохе завершился чемпионат мира по быстрым шахматам.Украинские шахматисты Антон Коробов и Василий Иванчук набрали по 13 баллов из 21-го возможного и заняли 8-е и 9-е места соответственно.Чемпионом мира по блицу стал российский гроссмейстер Сергей Карякин. Перед последним туром россиянина на полбалла опережал норвежца Магнуса Карлсена, но в заключительном туре Магнус сыграл вничью с болгарином Петером Леко, а Карякин победил грузина Баадура Джобаву. Таким образом, Карякин и Карлсен набрали одинаковое количество очков – по 16,5, но благодаря победе над норвежцем в личной встрече Карякин завоевал титул чемпионат мира.1. Сергей Карякин (Россия) — 16,5 очков2. Магнус Карлсен (Норвегия) — 16,53. Даниил Дубов (Россия) — 14,58. Антон Коробов (Украина) – 139. Василий Иванчук (Украина) – 1318. Владимир Онищук (Украина) – 12,555. Андрей Волокитин (Украина) – 10,563. Александр Бортник (Украина) – 1068. Александр Моисеенко (Украина) - 10