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Россиянин Сергей Карякин выиграл ЧМ по блицу; Коробов – 8-й, Иванчук – 9-й
Сергей КарякинСегодня, 30 декабря, в столице Катара Дохе завершился чемпионат мира по быстрым шахматам.

Украинские шахматисты Антон Коробов и Василий Иванчук набрали по 13 баллов из 21-го возможного и заняли 8-е и 9-е места соответственно.

Чемпионом мира по блицу стал российский гроссмейстер Сергей Карякин. Перед последним туром россиянина на полбалла опережал норвежца Магнуса Карлсена, но в заключительном туре Магнус сыграл вничью с болгарином Петером Леко, а Карякин победил грузина Баадура Джобаву. Таким образом, Карякин и Карлсен набрали одинаковое количество очков – по 16,5, но благодаря победе над норвежцем  в личной встрече Карякин завоевал титул чемпионат мира.

Шахматы. Чемпионат мира по блицу. Доха (Катар). 30 декабря
Мужчины. Итоговая классификация.
1. Сергей Карякин (Россия) — 16,5 очков
2. Магнус Карлсен (Норвегия) — 16,5
3. Даниил Дубов (Россия) — 14,5

8. Антон Коробов (Украина) – 13
9. Василий Иванчук (Украина) – 13
18. Владимир Онищук (Украина) – 12,5
55. Андрей Волокитин (Украина) – 10,5
63. Александр Бортник (Украина) – 10
68. Александр Моисеенко (Украина) - 10
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