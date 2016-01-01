Анна Музычук – чемпионка мира по блицу

Сегодня, 30 декабря, в столице Катара Дохе завершился чемпионат мира по быстрым шахматам.



Украинская шахматистка Анна Музычук сделала победный чемпионский дубль, выиграв чемпионат мира по блицу. Напомним, ранее она



Во второй день турнира по блицу Музычук пять партий выиграла и в трех сыграла вничью. Всего в активе Анны 13 очков из 17-ти возможных. Украинка опередила на пол очка ближайших преследовательниц, двух россиянок Валентину Гунину и Екатерину Лагно, набравших по 12,5 баллов. По дополнительным показателям Гунина стала второй, опередив Лагно.



Украинки Инна Гапоненко и Наталья Жукова набрали по 9,5 очков и заняли 12-е и 14-е места соответственно. Анна Ушенина – 21-я (9).



Шахматы. Чемпионат мира по блицу. Доха (Катар). 30 декабря

Женщины. Итоговая классификация.

1. Анна Музычук (Украина) – 13 баллов

2. Валентина Гунина (Россия) – 12,5

3. Екатерина лагно (Россия) – 12,5

…

12. Инна Гапоненко (Украина) – 9,5

14. Наталья Жукова (Украина) – 9,5

21. Анна Ушенина (Украина) - 9 Сегодня, 30 декабря, в столице Катара Дохе завершился чемпионат мира по быстрым шахматам.Украинская шахматисткасделала победный чемпионский дубль, выиграв чемпионат мира по блицу. Напомним, ранее она стала чемпионкой мира по рапиду Во второй день турнира по блицу Музычук пять партий выиграла и в трех сыграла вничью. Всего в активе Анны 13 очков из 17-ти возможных. Украинка опередила на пол очка ближайших преследовательниц, двух россиянок Валентину Гунину и Екатерину Лагно, набравших по 12,5 баллов. По дополнительным показателям Гунина стала второй, опередив Лагно.Украинки Инна Гапоненко и Наталья Жукова набрали по 9,5 очков и заняли 12-е и 14-е места соответственно. Анна Ушенина – 21-я (9).2. Валентина Гунина (Россия) – 12,53. Екатерина лагно (Россия) – 12,512. Инна Гапоненко (Украина) – 9,514. Наталья Жукова (Украина) – 9,521. Анна Ушенина (Украина) - 9