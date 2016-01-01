Карякин и Карлсен лидируют после первого дня ЧМ по блицу; Иванчук делит 7-12 места

В столице Катара Дохе проходит чемпионат мира по быстрым шахматам.



Украинский гроссмейстер Василий Иванчук после первого дня чемпиона мира по блицу набрал 8 баллов и с еще пятью шахматистами делит 7-12 места.

В 12-ти турах Иванчук одержал 6 побед, четыре партии завершил вничью и 2 проиграл.

Антон Коробов, Александр Бортник и Владимир Онищук набрали по 7 очков и занимают 24-е, 27-е и 31-е места соответственно. Андрей Волокитин – 55-й (6), Александр Моисеенко – 75-й (5,5).

Лидерство после первого дня соревнований делят россиянин Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен, набравшие по 10 очков, причем в пятом туре россиянин обыграл норвежца.



В пятницу шахматисты сыграют 13-й – 21-й туры, по итогам которых определится чемпион мира по блицу.

В столице Катара Дохе проходит чемпионат мира по быстрым шахматам.Украинский гроссмейстерпосле первого дня чемпиона мира по блицу набрал 8 баллов и с еще пятью шахматистами делит 7-12 места.В 12-ти турах Иванчук одержал 6 побед, четыре партии завершил вничью и 2 проиграл.Лидерство после первого дня соревнований делят россиянин Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен, набравшие по 10 очков, причем в пятом туре россиянин обыграл норвежца.В пятницу шахматисты сыграют 13-й – 21-й туры, по итогам которых определится чемпион мира по блицу.