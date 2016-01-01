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Анна Музычук – третья после первого дня ЧМ по блицу в Дохе
Анна Музычук – третья после первого дня ЧМ по блицу в ДохеВ столице Катара Дохе проходит чемпионат мира по быстрым шахматам.

Украинская шахматистка Анна Музычук после первого дня чемпионата мира по блицу набрала 6,5 очков и делит третье место с Харикой Дроновали (Индия) и бывшей соотечественницей Катериной Лагно, представляющей Россию.

В первых девяти турах Музычук одержала 5 побед, три партии свела вничью и одну проиграла. Анна выиграла у соотечественницы Анны Ушениной, Алины Кашлинской (Россия), Чжао Сюэ (Китай), Жансаи Абдумалик (Казахстан) и Харики Дроновали (Индия), сыграла вничью с Лелой Джавахишвили (Грузия), Динарой Садукассовой (Казахстан) и  Александрой Гарячкиной (Россия), проиграла Катерине Лагно (Россия).

Лидирует после первого дня россиянка Александра Костенюк (7,5), опережая на полбалла идущую на втором месте китаянку Цзюй Вэньцзюнь (7).

Инна Гапоненко и Анна Ушенина набрали по 5 баллов и занимают 14-е и 15-е места соответственно. Наталья Жукова – 24-я (4).

В пятницу шахматистки сыграют 10-й – 17-й туры.
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