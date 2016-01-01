Анна Музычук – третья после первого дня ЧМ по блицу в Дохе

В столице Катара Дохе проходит чемпионат мира по быстрым шахматам.



Украинская шахматистка Анна Музычук после первого дня чемпионата мира по блицу набрала 6,5 очков и делит третье место с Харикой Дроновали (Индия) и бывшей соотечественницей Катериной Лагно, представляющей Россию.



В первых девяти турах Музычук одержала 5 побед, три партии свела вничью и одну проиграла. Анна выиграла у соотечественницы Анны Ушениной, Алины Кашлинской (Россия), Чжао Сюэ (Китай), Жансаи Абдумалик (Казахстан) и Харики Дроновали (Индия), сыграла вничью с Лелой Джавахишвили (Грузия), Динарой Садукассовой (Казахстан) и Александрой Гарячкиной (Россия), проиграла Катерине Лагно (Россия).



Лидирует после первого дня россиянка Александра Костенюк (7,5), опережая на полбалла идущую на втором месте китаянку Цзюй Вэньцзюнь (7).



Инна Гапоненко и Анна Ушенина набрали по 5 баллов и занимают 14-е и 15-е места соответственно. Наталья Жукова – 24-я (4).



В пятницу шахматистки сыграют 10-й – 17-й туры.

В столице Катара Дохе проходит чемпионат мира по быстрым шахматам.Украинская шахматисткапосле первого дня чемпионата мира по блицу набрала 6,5 очков и делит третье место с Харикой Дроновали (Индия) и бывшей соотечественницей Катериной Лагно, представляющей Россию.В первых девяти турах Музычук одержала 5 побед, три партии свела вничью и одну проиграла. Анна выиграла у соотечественницы Анны Ушениной, Алины Кашлинской (Россия), Чжао Сюэ (Китай), Жансаи Абдумалик (Казахстан) и Харики Дроновали (Индия), сыграла вничью с Лелой Джавахишвили (Грузия), Динарой Садукассовой (Казахстан) и Александрой Гарячкиной (Россия), проиграла Катерине Лагно (Россия).Лидирует после первого дня россиянка Александра Костенюк (7,5), опережая на полбалла идущую на втором месте китаянку Цзюй Вэньцзюнь (7).Инна Гапоненко и Анна Ушенина набрали по 5 баллов и занимают 14-е и 15-е места соответственно. Наталья Жукова – 24-я (4).В пятницу шахматистки сыграют 10-й – 17-й туры.