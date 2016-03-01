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Павел Эльянов вошел в список участников Гран-при ФИДЕ 2017

Павел Эльянов вошел в список участников Гран-при ФИДЕ 2017

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала список шахматистов, которые могут участвовать в серии «Гран-при» 2017 года. Всего в соревнованиях могут участвовать 24 спортсмена.

В предварительный список вошел один украинец – Павел Эльянов.

В предварительном списке также числятся: Магнус Карлсен (Норвегия), Аниш Гири (Нидерланды), Хикару Накамура (США), Фабиано Каруана (США), Вишванатан Ананд (Индия), Веселин Топалов (Болгария), Левон Аронян (Армения), Уэсли Со (США), Дин Лижэнь (Китай), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Сергей Карякин (Россия), Петр Свидлер (Россия), Владимир Крамник (Россия) и Евгений Томашевский (Россия).

Соревнования пройдут в Шардже (17-28 февраля), Москве (11-22 мая), Женеве (5-16 июля) и Пальма-де-Майорке (15-26 ноября).
По материалам: Спорт-Экспресс
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